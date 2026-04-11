Tarucas suma a Santiago Heredia como refuerzo tras bajas clave en la tercera línea

Resumen para apurados
- Santiago Heredia se unió a Tarucas para el Súper Rugby Américas ante las bajas por lesión de Parada Heit y García Hamilton, buscando reforzar la tercera línea en este tramo clave.
- El forward de Tucumán Rugby llega para aportar intensidad y despliegue físico. Su adaptación es inmediata debido a su conocimiento previo del plantel y del sistema de juego regional.
- Esta incorporación es vital para mantener la competitividad en un torneo definido por detalles técnicos. Su aporte en el line y el contacto físico será central para los objetivos.
En un momento sensible de la temporada, con el calendario apretando y las lesiones obligando a reconfigurar piezas, Tarucas encontró una respuesta rápida puertas adentro del rugby tucumano. La franquicia del NOA confirmó la incorporación de Santiago Heredia, jugador de Tucumán Rugby, como refuerzo para afrontar los próximos compromisos del Súper Rugby Américas. Su llegada busca cubrir un espacio que quedó debilitado tras las bajas de Nicolás Parada Heit y Facundo García Hamilton, en una zona del equipo donde la solidez es determinante.
Para Heredia, la convocatoria no solo representa un salto competitivo, sino también una oportunidad que no esperaba. “El llamado realmente me toma por sorpresa porque no pensaba que a esta altura del año ya comenzó el Super Rugby y me iban a tener en cuenta para esto”, reconoce. Lejos de la planificación previa, su incorporación se dio en un contexto imprevisto, pero que lo encuentra preparado. “Creo que es una oportunidad para crecer personalmente en mi juego y para aportar en lo que pueda”, agrega, consciente de que el desafío excede lo individual.
El jugador entiende su llegada como un proceso en construcción. Habla de “una oportunidad única” y de un “continuo crecimiento”, tanto en lo personal como en lo colectivo. En un equipo que busca consolidarse como protagonista en el torneo, cada pieza nueva debe adaptarse rápido y rendir en un nivel alto. Y en ese sentido, Heredia parece tener claro qué puede ofrecer.
“No sé cómo definirme realmente, pero creo que tengo un poquito de todo”, dice al describirse. Sin embargo, rápidamente marca sus fortalezas: “Siento que mi punto más fuerte es el contacto, tocar muchas pelotas y el line es lo que más me gusta”. Su perfil encaja con las necesidades de Tarucas: intensidad, presencia física y participación constante en el juego. A eso le suma una convicción que repite como bandera: “Puedo aportar mucha intensidad”, una característica que, según explica, forma parte de la identidad de su club de origen y que ahora buscará trasladar a la franquicia.
La llegada de Heredia también está atravesada por un contexto emocional. Las lesiones que abrieron la puerta a su convocatoria no le son ajenas. “Sí, la verdad que muy triste lo de las lesiones de Parad Hate y la de mi amigo Facundo García Hamilton”, expresa, dejando ver el costado humano que muchas veces queda detrás de las decisiones deportivas. Sin embargo, asume el desafío con responsabilidad: “Yo creo que puedo ocupar bien su lugar y lo voy a suplantar de la mejor manera”. No se trata de reemplazar nombres, sino de sostener el funcionamiento.
En sus primeros días dentro del plantel, el proceso de adaptación aparece como uno de los puntos clave. Heredia transita su primera semana en la estructura y, aunque todavía está en etapa de conocimiento, destaca la claridad con la que fue recibido. “No me pidió nada en específico. Solamente que querían contar conmigo para lo que venía”, cuenta. A partir de ahí, comenzó a interiorizarse en el sistema: “Me estuvieron explicando el plan de juego y todo lo que conlleva entrar a un equipo nuevo”.
Esa adaptación se ve facilitada por un factor no menor: el conocimiento previo con muchos de sus compañeros. “Conozco a la mayoría de los chicos por haber compartido seleccionados o por ser de mi mismo club”, señala. Sin embargo, también marca una diferencia clave entre el rugby de clubes y el de franquicia: “Hay que estar mucho en los detalles” y apoyarse en aquellos jugadores que trabajan “directamente a la perfección”. La exigencia es mayor y cada error se paga caro.
Desde adentro, la mirada sobre el equipo es positiva. Heredia venía siguiendo a Tarucas desde afuera y ahora, ya integrado, confirma sus sensaciones. “Al equipo se lo ve muy enchufado”, afirma. Y profundiza: “Si bien lo venía siguiendo desde la tele, ahora en esta semana que estuve entrenando, se ve un equipo muy sólido, que sabe lo que quiere”. Para él, el salto que le falta al equipo es más fino que estructural: “Creo que el salto definitivo es solamente apretar el acelerador y ajustar detalles”.
En ese análisis aparece también su lectura del juego en el Súper Rugby Américas. Para Heredia, hay aspectos que definirán los partidos: “Se van a definir por las formaciones fijas, line, maul y scrum”. A eso le suma la defensa como pilar. En su visión, el equipo que logre dominar esos aspectos tendrá una ventaja clara sobre el resto.
Mientras tanto, su posible debut todavía no ocupa el centro de su cabeza. “Todavía no tuve tiempo de pensar en mi debut”, admite. El presente, para él, pasa por asimilar información, entender el sistema y ganarse un lugar. “Realmente estoy procesando todo, estoy yendo paso a paso”, explica. Y cierra con una idea que sintetiza su postura: “Si en algún momento me toca jugar, bien sea, y si no, estaré ahí al pie del cañón para aportar ese granito de arena que puedo llegar a aportar desde mi lugar”.
En un equipo que necesita respuestas inmediatas, la llegada de Heredia aparece como una apuesta a la intensidad, al compromiso y a la adaptación rápida. Tarucas suma una pieza que no solo busca cubrir una ausencia, sino también sostener una identidad en un tramo donde cada detalle puede marcar la diferencia.