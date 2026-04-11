Tarucas suma a Santiago Heredia como refuerzo tras bajas clave en la tercera línea

Para Heredia, la convocatoria no solo representa un salto competitivo, sino también una oportunidad que no esperaba. “El llamado realmente me toma por sorpresa porque no pensaba que a esta altura del año ya comenzó el Super Rugby y me iban a tener en cuenta para esto”, reconoce. Lejos de la planificación previa, su incorporación se dio en un contexto imprevisto, pero que lo encuentra preparado. “Creo que es una oportunidad para crecer personalmente en mi juego y para aportar en lo que pueda”, agrega, consciente de que el desafío excede lo individual.