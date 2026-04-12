Cristian Romero salió lesionado y enciende la preocupación en la Selección a dos meses del Mundial 2026

La jugada se originó en una acción defensiva dentro del área. En su intento por cubrir la pelota, el “Cuti” recibió un impacto directo en la zona de la rodilla por parte de su propio arquero, que salió a despejar con la cabeza. Un leve empujón previo de un atacante terminó de desestabilizar la escena y derivó en la caída del cordobés, que quedó tendido en el césped.