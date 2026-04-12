Cristian Romero salió lesionado y enciende la preocupación en la Selección a dos meses del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Cristian Romero se retiró lesionado y llorando tras chocar con su arquero en el duelo entre Tottenham y Sunderland, encendiendo alarmas en Argentina a dos meses del Mundial 2026.
- El central sufrió un fuerte impacto en su rodilla a los 64 minutos. Tottenham informó inestabilidad articular y realizará estudios para descartar una grave lesión ligamentaria.
- La baja de Romero complica a Lionel Scaloni para la cita mundialista y deja al Tottenham sin su líder defensivo en plena lucha por no descender de la Premier League.
La preocupación se instaló de inmediato. En pleno partido de la Premier League ante el Sunderland, Cristian Romero protagonizó una escena que encendió todas las alarmas: a los 64 minutos, el central argentino debió abandonar el campo tras un choque tan fortuito como doloroso.
La jugada se originó en una acción defensiva dentro del área. En su intento por cubrir la pelota, el “Cuti” recibió un impacto directo en la zona de la rodilla por parte de su propio arquero, que salió a despejar con la cabeza. Un leve empujón previo de un atacante terminó de desestabilizar la escena y derivó en la caída del cordobés, que quedó tendido en el césped.
La imagen fue elocuente. Romero intentó reincorporarse, probó caminar, pero su cuerpo no respondió. Minutos después, con visibles gestos de dolor y frustración, se retiró llorando y con el rostro cubierto, dejando una señal clara de la gravedad del momento.
El parte médico preliminar no tardó en generar más inquietud. Desde el cuerpo médico del Tottenham Hotspur indicaron que el defensor presenta inestabilidad en la rodilla, por lo que será sometido a estudios específicos en las próximas horas. El objetivo será determinar si existe compromiso ligamentario -especialmente en el ligamento colateral interno- o si se trata de una consecuencia del fuerte traumatismo.
El contexto agrava aún más la situación. A solo dos meses del inicio del Mundial 2026, la posible baja de Romero impacta de lleno en los planes de Lionel Scaloni, quien lo considera una pieza clave e irremplazable en la estructura defensiva de la Selección.
Además, el golpe llega en un momento crítico para su club. Tras la derrota frente al Sunderland, el Tottenham quedó en zona de descenso directo (18° con 30 puntos), y la posible ausencia de su líder defensivo suma incertidumbre en el tramo más delicado de la temporada.
Ahora, todo queda en manos de los estudios. Y en la espera, crece la tensión: no solo en Londres, sino también en Argentina, donde el Mundial ya empezó a jugarse.