Vacaciones de invierno: 11 cosas para hacer en Tucumán
Recorridos urbanos, música, teatro y talleres forman parte de la agenda de actividades para disfrutar durante estas vacaciones, Una grilla de opciones para salir esta semana en familia o entre amigos en propuestas oficiales y privadas, gratuitas o pagas.
De inspiración francesa: paseo especial del Bus Turístico
Un recorrido especial del Bus Turístico de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán tendrá lugar hoy, desde las 10, organizado entre la Alianza Francesa de Tucumán y la Dirección de Turismo de la Capital, para descubrir la huella que la comunidad gala dejó en la historia, la arquitectura, la educación y el desarrollo económico de la ciudad, con motivo del aniversario de la Revolución Francesa. La visita abarcará edificios que forman parte del patrimonio tucumano y que están inspirados en los diseños de ese país europeos, como la estación de trenes Mitre, la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos (foto), la Casa Apás (conocida como La Cúpula), la plaza Urquiza y alrededores, el parque 9 de Julio y la plaza Independencia, que será el punto de salida y de llegada (sobre Laprida 50). Habrá intervenciones teatrales, musicales y artísticas y es gratuito. Por la tarde, el Bus Turístico saldrá a las 16 con su City Tour tradicional por lugares notables como los edificios más importantes del centro, el parque Avellaneda, las plazas Belgrano y San Martín, barrio Norte y el Ex Mercado de Abasto, entre otros lugares.
Alterpoint: magia para sorprender
Alterpoint se anuncia como un espacio “donde la gastronomía, la arquitectura de vanguardia y la naturaleza se conjugan en un lugar único” en Yerba Buena (avenida Perón 2.300) y en estos días, además, se transforma en un espacio para vivir las vacaciones en familia con una cartelera de opciones gratuitas. Hoy será el turno del Mago Enigma, con un espectáculo renovado de trucos para sorprender. El jueves habrá un “Festival de diversión”, con juegos, maquillaje artístico y taller de masas; y el sábado se montará la Kermesse Merekketé, con música, bingo, talleres de malabares, globología y baile. La cartelera seguirá hasta el domingo 26. No se suspende en caso de mal clima. A su vez, en el shopping Solar del Cerro (avenida Aconquija 1.300), hoy a las 16.30 estará “El mundo de Allegro” con su show circense gratuito.
Zap Cine: proyectan la película coreana “Poetry”
Zap Cine mantiene hoy su ciclo de proyecciones gratuitas de películas especialmente seleccionadas, a las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575). Esta noche es el turno de “Poetry”, un drama dirigido por el surcoreano Lee Chang-dong que habla de la poesía y la crueldad, la vejez y la memoria, la soledad y la búsqueda de conexión. La producción ganó el premio a mejor guión en Cannes y está protagonizada por Yoon Jeong-hee.
Teatro: estreno y reposiciones
“Cazadoras Doradas” es la propuesta para este jueves en el Teatro de la Estación de Concepción, con la historia de cantantes de K-Pop que enfrents demonios. Dos opciones de obras breves sucesivas se repondrán el viernes: “Experiencia 120’” en el bar Tenés Razón (Buenos Aires 484) y “Sólo me funciona el corazón” en La Vecindad Estudio (Libertad y Las Piedras). Ese día, “La Granja” estará en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.851). Viernes y sábado, en la Sociedad Francesa (San Juan 751), Ricardo Salim presentará su versión de “Sus personajes en busca de un autor”, de Luigi Pirandello. El sábado habrá dos estrenos: a las 16, el infantil “Guardianes de la imaginación”, escrito y dirigido por Josefina Ocaranza y en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) y a las 21 “My Shot - Experiencia Hamilton”, una muestra final del taller de montaje del musical “Hamilton”, de Lin Manuel Miranda, dirigido por Martín Gómez Sastre. También el sábado, para la familia se verá “Las olorosas aventuras de William Calderón”, en La Colorida (Mendoza 2.955), mientras que para adultos, Guillermo Montilla Santillán hará su “Hamlet - versión para un actor (de reparto)” en Casa Barda (Córdoba 284) y Miguel Jordán y Mariano Fernández llevarán “Mi padre” a la Casa de la Cultura de Yerba Buena. En la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), de jueves a domingo habrá funciones de “¿Quién es, dónde está?”, por parte del Teatro Estable de la Provincia, a las 18.
Julitos y Julietas: desde las alturas
En el predio Las Cañas de Yerba Buena, entre el viernes y el domingo tendrá lugar el festival Julitos y Julietas, con el show de las Guerreras K-Pop, expositores de diseño, parque de diversiones y juegos, muestra de autos clásicos, torneos de bici, fútbol infantil y pádel y talleres y actividades recreativas para toda la familia, entre las 15 y las 22. El sábado se podrá conocer la ciudad y sus alrededores desde las alturas, subiendo a un globo aerostático con anclaje fijo.
Danza: presentaciones de cuerpos estables
El Ballet Estable de Tucumán, dirigido por Ángel Gómez, presentará un programa mixto de ballet clásico entre el jueves y el sábado, a las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con coreografías de Marius Petipa. A su vez, la Compañía de Danza Contemporánea que conduce Luciano Cejas ofrecerá a las 21.30 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) “¿Todavía cantamos? - Heredar una voz”, un homenaje especial a Mercedes Sosa, con entrada libre y gratuita.
Julio Cultural: los nostálgicos, con promo Club LA GACETA
La música del recuerdo, con un recorrido por los grandes éxitos de las décadas de los 60, 70 y 80, tiene a Los Nostálgicos como uno de sus referentes en la provincia. El dúo que integran Jorge Molina y Julio Torres será parte del Julio Cultural Universitario este jueves desde las 21 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), con la promoción 2x1 para los socios de Club LA GACETA. Esa misma noche y también a las 21, en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) habrá dos recitales: en la sala mayor se realizará un tributo al Indio Solari y en la sala Tríbulo estará “Como dos extraños”, con tangos a cargo de Grillo Córdoba y Francisco Santamarina, quien el viernes ofrecerá en el Virla su espectáculo solista.
“Pura guitarra”. Para el viernes, además, estará el rock de Northon y el show “La vuelta del amor” de Cristina Bozñak (foto), en sendas salas del Alberdi. El sábado, en el Virla, tendrá lugar un homenaje al Cuchi Leguizamón con su hijo, Luis Leguizamón, Mariela Narchi y Quique Yance; mientras que The Worms recreará “Pulse”, un emblemático disco de Pink Floyd en el Alberdi, donde Mariela Acotto y Julian Morel repasarán tangos. El domingo, en el Alberdi, el grupo Suite Ópera Tucumán hará una selección de “Don Giovanni”, de Amadeus Mozart. Por el Mundial de fútbol, en el Virla se suspendieron las funciones de mañana de “Cazadoras doradas. K pop” y del domingo de “El tapir y su medio ambiente” y el Coral Exun.
Yerba Buena: coffe tour y caminatas al aire libre
Yerba Buena desarrolla esta semana, hasta el domingo, el primer Coffe Tour en cafeterías locales con propuestas especiales y un paseo gastronómico a bordo del Munibus, con el propósito de instalar a la Ciudad Jardín como referente del café de calidad en la región. El recorrido “Lunita Tucumana” invita a conocer senderos y recorridos guiados por las yungas todos los miércoles de 18 a 19.30, con salida desde el Tótem Experiencias Yungas (avenida Perón 2.900), desde donde el Eco Team invita a caminatas por distintos senderos martes y jueves de 15 a 17. El sábado la propuesta está centrada en el Bici Tour recorre espacios naturales, históricos y culturales, con rodados disponibles para quienes no tengan el propio. Además, el Jardín Botánico Percy Hill (Perú 1.100) organizó su propia agenda al aire libre, que comenzará hoy a las 10 con “Scout en la naturaleza” y tendrá su grilla día por día. También hoy comenzarán las actividades en la reserva de Horco Molle, con una salida a las 16 en “Caminata de exploración” por senderos del lugar.
Cementerio del Oeste: visita guiada
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha un programa de visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste (Asunción 150), de lunes a viernes a las 10 y de martes a sábado a las 17. En el hall de acceso de la necrópolis está expuesta la muestra “Historia, arte y memoria”, parte del proyecto “Catálogo fotográfico del Cementerio del Oeste”, ganador del Primer Premio 2024 del Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados, organizado por el Fondo Nacional de las Artes; al tiempo que el viernes habrá una nueva función de “Recordar”, con el grupo teatral Los Intérpretes.
Recitales en vivo: música en distintos espacios
Shaman Herrera vuelve a Tucumán este jueves: el cantor de los vientos patagónicos ofrecerá un show íntimo en Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena) en el marco de su gira “El sur por el norte”, a las 21. En tanto, la cantante paraguaya Clara Mutsuko llevará a Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini) su tributo a Mercedes Sosa; en este mismo bar, el viernes habrá un homenaje al Indio Solari. También el viernes, El Eco de Narciso y Mala Madre compartirán el escenario de Casa Oqlta (12 de Octubre 1.037). El sábado habrá un festival de rock desde las 16 en Coronel Murga 205 (altura avenida Juan B. Justo 2.600) con Estimado Vergara, Choque, La Popular Ricotera y Don Luca; y por la noche, desde las 21, Martín García, Janni Valdez, Manu y Adrián Pérez Quevedo presentarán su recital “Al calor de las canciones” en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).
Feria medieval: Mercado Municipal de Tafí Viejo
Con acceso libre, este sábado desde las 16 se realizará la quinta edición de Festival Cayor Medieval y Épico, una jornada con combates, música celta, danzas, relatos místicos, concursos y mucho más en el Mercado Municipal de Tafí Viejo (Uttinger y San Martín). Ardorix será la banda invitada.