Vacaciones de invierno: 11 cosas para hacer en Tucumán

Teatro: estreno y reposiciones

“Cazadoras Doradas” es la propuesta para este jueves en el Teatro de la Estación de Concepción, con la historia de cantantes de K-Pop que enfrents demonios. Dos opciones de obras breves sucesivas se repondrán el viernes: “Experiencia 120’” en el bar Tenés Razón (Buenos Aires 484) y “Sólo me funciona el corazón” en La Vecindad Estudio (Libertad y Las Piedras). Ese día, “La Granja” estará en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.851). Viernes y sábado, en la Sociedad Francesa (San Juan 751), Ricardo Salim presentará su versión de “Sus personajes en busca de un autor”, de Luigi Pirandello. El sábado habrá dos estrenos: a las 16, el infantil “Guardianes de la imaginación”, escrito y dirigido por Josefina Ocaranza y en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) y a las 21 “My Shot - Experiencia Hamilton”, una muestra final del taller de montaje del musical “Hamilton”, de Lin Manuel Miranda, dirigido por Martín Gómez Sastre. También el sábado, para la familia se verá “Las olorosas aventuras de William Calderón”, en La Colorida (Mendoza 2.955), mientras que para adultos, Guillermo Montilla Santillán hará su “Hamlet - versión para un actor (de reparto)” en Casa Barda (Córdoba 284) y Miguel Jordán y Mariano Fernández llevarán “Mi padre” a la Casa de la Cultura de Yerba Buena. En la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), de jueves a domingo habrá funciones de “¿Quién es, dónde está?”, por parte del Teatro Estable de la Provincia, a las 18.