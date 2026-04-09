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Préstamos para jubilados ANSES hasta $50.000.000 en abril: cuáles son las tasas de interés y los requisitos actualizados

Los instrumentos financieros facilitan el financiamiento de compras, proyectos o gastos imprevistos, con condiciones adaptadas a las necesidades y posibilidades de este grupo específico de usuarios.

Préstamos para jubilados ANSES hasta $50.000.000 en abril: cuáles son las tasas de interés y los requisitos actualizados Jubilados
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En abril de 2026, los bancos Nación, Provincia y BBVA ofrecen préstamos de hasta $50.000.000 para jubilados de ANSES con el fin de financiar consumos y proyectos personales en Argentina.
  • Las solicitudes se gestionan vía home banking con plazos de hasta 72 meses. Las tasas varían según la entidad, destacando el 53% de TNA del Banco Nación y el 98% del Banco Provincia.
  • Estas líneas de crédito facilitan el acceso financiero a los adultos mayores, promoviendo la inclusión digital y permitiendo amortiguar gastos imprevistos bajo condiciones fijas.
Resumen generado con IA

Durante abril de 2026, el sector de jubilados dispone de muchas alternativas en créditos personales otorgadas por diversas entidades bancarias. Los instrumentos financieros facilitan el financiamiento de compras, proyectos o gastos imprevistos, con condiciones adaptadas a las necesidades y posibilidades de este grupo específico de usuarios.

Anses confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados en abril: montos con aumento y bono

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En la actualidad, instituciones como Banco Nación, Banco Provincia y BBVA ofrecen líneas de crédito activas para jubilados y pensionados. Los montos disponibles llegan hasta los $50.000.000 en ciertos casos, mientras que los tiempos de devolución se ajustan según la modalidad contractual que cada beneficiario decida elegir.

Préstamo del Banco Nación

El Banco Nación cuenta con una línea de créditos personales dirigida a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. La solicitud puede realizarse de forma online y permite acceder a montos de hasta $50.000.000.

Quiénes pueden solicitarlo:

  • Jubilados y pensionados que perciban sus ingresos en el Banco Nación.
  • No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales.
  • Monto mínimo: $10.000.
  • Monto máximo: $50.000.000.
  • Destino: libre.
  • Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del haber neto.
  • Hasta 36 meses con e@descuento.
  • Hasta 72 meses con débito en cuenta.
  • TNA: 53%.
  • TEA: 68,03%.
  • CFT (TNA): 64,13%.
  • CFT (TEA): 86,78%.
  • Ingresar a la app BNA+ o al home banking.
  • Ir a la sección “Tu Banco” y luego “Préstamos”.
  • Indicar monto y destino.
  • Confirmar los datos y enviar la solicitud.

    • Préstamo del Banco Provincia

    El Banco Provincia ofrece préstamos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, así como también para trabajadores públicos y privados. El monto puede llegar a $50.000.000 y el plazo de devolución alcanza los 72 meses.

    Condiciones principales:

    • Monto máximo: $50.000.000
    • Plazo: hasta 72 meses
    • TNA: 98%
    • Ejemplo de cuota: $8.680,95 por cada $100.000
    • Acreditación: dentro de las 24 horas tras la aprobación
  • Ingresar al home banking o a la app BIP Móvil.
  • Acceder con usuario y clave y activar el Token.
  • Seleccionar “Préstamos”.
  • Elegir monto y plazo.
  • Confirmar la operación.

    • Préstamo del Banco BBVA

    El BBVA dispone de créditos personales para jubilados con un tope de $40.000.000 y plazos de hasta 60 meses. Todo el trámite puede hacerse de forma digital.

    Requisitos:

    • Ser jubilado o pensionado según criterios del banco
    • Cobrar los haberes en una cuenta de BBVA
    • Monto: entre $10.000 y $40.000.000
    • Plazo: de 6 a 60 meses
    • Tasa fija
    • Sistema de amortización: francés
    • Relación cuota-ingreso: hasta el 30%
    • Sin costo de otorgamiento
    • Edad: entre 18 y 74 años
    • Ingreso mínimo: $308.200
    • Antigüedad laboral: según actividad
    • TNA: 132%.
    • TEA: 249,85%.
    • Sin costo si se abonó al menos el 25% del crédito o pasaron 180 días
    • En caso contrario, se aplica un cargo del 4% más IVA
  • Ingresar a la app o simulador online.
  • Calcular el monto y las cuotas.
  • Completar los datos personales.
  • Enviar la solicitud para evaluación.

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