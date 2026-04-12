Cuatro formas de hacer ejercicio físico para personas sedentarias

Ordenar la casa no solo es positivo para habitar este lugar si no que además puede traer beneficios para nuestra salud. Al hacer tareas del hogar nos mantenemos activos durante el día y aplicamos ejecuciones de todo tipo, como si estuviéramos en el gimnasio. Así vamos pasando de aspirar a barrer el piso, acomodar los muebles y quitar el polvo de las ventanas. De esta manera podemos descubrir que cualquier actividad que requiera algo de movimiento puede significar ejercicio físico.