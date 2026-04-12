Cuatro formas de hacer ejercicio físico para personas sedentarias

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan hoy en Argentina cuatro métodos de ejercicio para sedentarios para prevenir enfermedades y mejorar la salud mediante actividad física mínima en la rutina.
- Las actividades incluyen caminar 20 minutos, realizar tareas domésticas, levantarse cada hora y pasear mascotas. Estas acciones activan el metabolismo sin requerir ir al gimnasio.
- Integrar estos hábitos reduce el riesgo de diabetes y estrés, transformando la rutina diaria en una herramienta clave para aumentar la esperanza de vida en la población inactiva.
Para algunas personas el momento del ejercicio puede ser el más esperado del día, mientras que para otras personas el solo pensarlo puede generarles un desgano inexplicable. Para aquellas personas a las que la actividad física les resulta un padecimiento existen ejercicios que suponen un gasto mínimo de energía.
El ejercicio es fundamental para nuestra salud. No se trata solamente de una cuestión estética ya que la actividad física puede determinar nuestra esperanza de vida y en el lapso corto de tiempo su ausencia puede generarnos problemas a nivel físico así como a nivel psicológico.
¿Por qué es tan importante hacer ejercicio?
La actividad física es fundamental para prevenir enfermedades de considerable gravedad como es el caso del accidente cerebrovascular, presión arterial alta, diabetes tipo dos, artritis y distintos tipos de cáncer. A la vez es capaz de mejorar nuestra salud emocional, haciéndonos sentir más felices y relajados.
Por eso es importante cambiar nuestras concepciones sobre el ejercicio y considerar incorporarlo en nuestra vida aunque este parezca suponer un esfuerzo descomunal. Aunque nuestra percepción sea desganada, existen ejercicios sumamente sencillos que toman muy poco tiempo y con ejecutarlos tan solo 30 minutos pueden cambiar rotundamente nuestra vida.
Los no ejercicios que podemos realizar para mover nuestro cuerpo
Lo importante aquí no es el tiempo del ejercicio, por lo menos al principio, si no el simple hecho de moverse y activar el metabolismo.
Caminar más
No nos referimos a una caminata o a una excursión por los cerros sino más bien una mínima caminata de 20 minutos por día. Ni siquiera hace falta que dediquemos tiempo especialmente a esta actividad ya que en nuestra cotidianidad podemos hacerlo.
Optar por las escaleras en vez del ascensor o pasarnos un poco de largo del supermercado para hacer las compras pueden ser maneras de añadir más actividad física a nuestra rutina. Otra manera puede ser agregando caminatas por casa mientras llega la hora de los comerciales en la televisión.
Hacer más tareas del hogar
Ordenar la casa no solo es positivo para habitar este lugar si no que además puede traer beneficios para nuestra salud. Al hacer tareas del hogar nos mantenemos activos durante el día y aplicamos ejecuciones de todo tipo, como si estuviéramos en el gimnasio. Así vamos pasando de aspirar a barrer el piso, acomodar los muebles y quitar el polvo de las ventanas. De esta manera podemos descubrir que cualquier actividad que requiera algo de movimiento puede significar ejercicio físico.
Pararte
Cada hora intentá ponerte de pie por al menos cinco minutos. Podés tomar un descanso e ir al baño. Así en vez de estar sentado mirando el celular por ejemplo, podés hacerlo mientras caminás por toda la casa, así ejercitás mientras chateás.
De acuerdo a diversos estudios, pensamos mejor cuando nos movemos, así que si estás tratando de resolver algún problema en el trabajo, qué mejor que ponerte de pie y caminar para activar la mente y de paso ejercitar.
Adoptar una mascota
Además de la serie de beneficios que ya conocemos que implica tener una mascota, estos pueden incluso mejorar nuestra salud física. Adoptar un perro, por ejemplo, supondrá que deberemos sacarlo a pasear lo cual significará movimiento también para nosotros.
Una serie de estudios demostró que los dueños de mascotas tienen una salud física y mental superior, así como una presión arterial menor, mayor capacidad de lidiar con los problemas y niveles reducidos de estrés. Conseguirse un acompañante puede ser una manera ideal de empujarnos a ser más activos en la vida.