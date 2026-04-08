Análisis sobre Campo Norte: el Concejo Deliberante capitalino recibió a miembros de la Fiscalía de Estado

En el marco de la revisión de la situación dominial de Campo Norte, la comisión de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica del Concejo Deliberante recibió a funcionarios de la Fiscalía de Estado de la Provincia. Los ediles buscan impulsar una ordenanza para que el municipio se involucre en la creación del Parque Norte.
La reunión estuvo encabezada por el presidente del comité legislativo, Facundo Vargas Aignasse. Forman parte de la comisión los ediles José María Franco, Gustavo Cobos, Alfredo Terán de Zavalía y Gonzalo Carrillo Leito. De parte de la Provincia, participó Victor Hugo Vitale, titular de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Provincial, además de una comitiva del Gobierno.
Los motivos de la cita, impulsada por el cuerpo parlamentario, los explicó Vargas Aignasse. “Tuvimos la visita de miembros de la Fiscalía de Estado que vienen trabajando respecto de la situación dominial del predio, en virtud de que en el Concejo estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para darle al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) una herramienta para intervenir en este espacio, porque entendemos que es el tercer pulmón verde más grande de la ciudad. Privarnos de eso como vecinos de la ciudad es algo indeseado”, dijo.
Además, el concejal planteó que la idea central es que San Miguel de Tucumán se nutra de un espacio verde en condiciones. “Buscamos perfeccionar la ordenanza para que formalmente los vecinos y vecinas tengamos allí un pulmón verde para disfrutar. Lo que nos indicaron desde Fiscalía de Estado es que el predio es propiedad del gobierno de la Provincia y que solamente hay una situación irregular en dos manzanas, pronto a solucionar”, señaló.