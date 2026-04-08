Análisis sobre Campo Norte: el Concejo Deliberante capitalino recibió a miembros de la Fiscalía de Estado

Los motivos de la cita, impulsada por el cuerpo parlamentario, los explicó Vargas Aignasse. “Tuvimos la visita de miembros de la Fiscalía de Estado que vienen trabajando respecto de la situación dominial del predio, en virtud de que en el Concejo estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para darle al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) una herramienta para intervenir en este espacio, porque entendemos que es el tercer pulmón verde más grande de la ciudad. Privarnos de eso como vecinos de la ciudad es algo indeseado”, dijo.