Se juega la fecha 4 del Anual de rugby: así será la programación de Primera

La jornada se abrirá el sábado 11 con tres encuentros. Lince recibirá a Cardenales desde las 16:30, en uno de los duelos más parejos de la fecha. En paralelo, Natación y Gimnasia será local ante Jockey Club, también a las 16:30, mientras que Universitario enfrentará a Huirapuca desde las 16:15.