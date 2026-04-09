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Se juega la fecha 4 del Anual de rugby: así será la programación de Primera

Con partidos clave en Tucumán, el Torneo Tucumano “A” continúa este fin de semana con duelos que pueden empezar a marcar tendencias.

El Anual de Rugby continuará con su cuarta fecha este fin de semana. El Anual de Rugby continuará con su cuarta fecha este fin de semana.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cuarta fecha del Torneo Anual de rugby de Tucumán se disputará entre el 11 y 12 de abril con partidos clave en Primera para definir posiciones en la tabla del certamen local.
  • La jornada inicia el sábado con Lince-Cardenales, Natación-Jockey y Universitario-Huirapuca. El domingo destaca el clásico Tucumán Rugby-Lawn Tennis, mientras Los Tarcos queda libre.
  • Esta fecha resulta crucial para perfilar a los candidatos del torneo, en una competencia marcada por la paridad y el alto nivel de juego de los clubes tucumanos participantes.
Resumen generado con IA

El torneo Anual de rugby entra en una etapa importante con la disputa de la fecha 4, que se jugará entre el viernes 11 y el sábado 12 de abril. La programación presenta varios cruces atractivos en Primera división, con equipos que buscan consolidarse en la tabla y otros que necesitan recuperarse.

La jornada se abrirá el sábado 11 con tres encuentros. Lince recibirá a Cardenales desde las 16:30, en uno de los duelos más parejos de la fecha. En paralelo, Natación y Gimnasia será local ante Jockey Club, también a las 16:30, mientras que Universitario enfrentará a Huirapuca desde las 16:15.

La acción continuará el domingo 12 con el choque entre Tucumán Rugby y Lawn Tennis, que se jugará en Liceo Nº 1 a partir de las 16:30, en un clásico que siempre promete intensidad y buen nivel de juego.

Por su parte, Los Tarcos RC tendrá fecha libre en esta jornada.

Con este panorama, la fecha 4 aparece como una oportunidad para empezar a perfilar candidatos en un torneo que, como cada año, se caracteriza por su paridad y competitividad.

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