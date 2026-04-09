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Tarucas bajó a los clubes y fortaleció el vínculo con el rugby formativo

La franquicia del NOA compartió entrenamientos con prejuveniles de cuatro clubes tucumanos y reforzó su conexión con las bases del rugby local.

UNA VISITA DE LUJO. Los jugadores de Tarucas dirigieron un entrenamiento de las inferiores de Jockey. UNA VISITA DE LUJO. Los jugadores de Tarucas dirigieron un entrenamiento de las inferiores de Jockey.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La franquicia Tarucas realizó entrenamientos con juveniles de cuatro clubes en Tucumán para fortalecer el vínculo con el rugby formativo y transmitir valores del deporte regional.
  • El DT Álvaro Galindo y referentes como Matías Orlando brindaron consejos técnicos y compartieron experiencias en Lince y Jockey Club, priorizando la formación y seguridad del juego.
  • Esta iniciativa busca achicar la brecha entre la élite y el semillero tucumano, consolidando la identidad de la franquicia y potenciando el desarrollo de futuros talentos del NOA.
Resumen generado con IA

Tarucas volvió a poner el foco en el desarrollo del rugby regional con una serie de actividades junto a divisiones prejuveniles de Tucumán Rugby, Jockey Club, Lince y Universitario. En una jornada marcada por el intercambio y el aprendizaje, jugadores y miembros del staff de la franquicia participaron activamente de los entrenamientos, brindando correcciones técnicas, consejos y acompañamiento tanto a los jóvenes como a sus entrenadores.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el plantel hizo hincapié en valores fundamentales como el cuidado personal, la seguridad dentro del juego y la importancia de disfrutar esta etapa formativa. El entrenador Álvaro Galindo destacó el sentido de estas iniciativas. “La importancia de estas visitas a los clubes es compartir con jugadores y staff que están en una etapa de formación. Además, contar con jugadores que volvieron a sus clubes de origen permite transmitir lo que significan para ellos”, dijo.

El capitán Matías Orlando también valoró la experiencia, especialmente tras la actividad en Lince. “Me llevo la energía de los chicos, las ganas de mejorar y el cariño con el que nos recibieron”, destacó.

En el Jockey Club, la jornada tuvo un condimento especial. Los chicos pudieron entrenar junto a referentes como Miguel Mukdise, Tomás Elizalde, Juan Manuel Vivas e Ignacio Marquiéguez, en una práctica que combinó exigencia, cercanía y camaradería. Más que un entrenamiento, fue una experiencia que refuerza el lazo entre la élite y el semillero del rugby tucumano.

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