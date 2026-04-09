Tarucas bajó a los clubes y fortaleció el vínculo con el rugby formativo

Más allá de lo estrictamente deportivo, el plantel hizo hincapié en valores fundamentales como el cuidado personal, la seguridad dentro del juego y la importancia de disfrutar esta etapa formativa. El entrenador Álvaro Galindo destacó el sentido de estas iniciativas. “La importancia de estas visitas a los clubes es compartir con jugadores y staff que están en una etapa de formación. Además, contar con jugadores que volvieron a sus clubes de origen permite transmitir lo que significan para ellos”, dijo.