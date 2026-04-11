Cómo renovar el pasaporte de Estados Unidos en línea y cuáles son los requisitos

El Departamento de Estado de Estados Unidos posibilita a quienes quieran viajar al país norteamericano facilitar el trámite para sacar su pasaporte. La distancia y los traslados pueden representar un costo elevado, además de requerir un largo tiempo para la tramitación. Por eso, se habilitó la posibilidad de gestionar el pasaporte en línea, siempre que se cumpla una serie de requisitos.