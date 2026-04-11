Cómo renovar el pasaporte de Estados Unidos en línea y cuáles son los requisitos

Resumen para apurados
- El Departamento de Estado de EE. UU. habilitó la renovación digital del pasaporte para ciudadanos mayores de 25 años residentes, buscando agilizar el trámite y reducir costos.
- Se gestiona en el sitio oficial .gov para evitar estafas. Exige un pasaporte previo de 10 años, datos personales sin cambios y no tener viajes previstos en las próximas 6 semanas.
- Esta medida moderniza la burocracia estatal, facilitando el acceso a documentos federales y reforzando la seguridad digital frente al aumento de sitios fraudulentos en la red.
El Departamento de Estado de Estados Unidos posibilita a quienes quieran viajar al país norteamericano facilitar el trámite para sacar su pasaporte. La distancia y los traslados pueden representar un costo elevado, además de requerir un largo tiempo para la tramitación. Por eso, se habilitó la posibilidad de gestionar el pasaporte en línea, siempre que se cumpla una serie de requisitos.
El Departamento de Estado advierte no caer en estafas con sitios de renovación de pasaporte estadounidense fraudulentos. “El único sitio oficial y autorizado para renovar su pasaporte estadounidense en línea es opr.travel.state.gov –en inglés–”, destaca el sitio del departamento. Informa, además, que otros sitios son fraudulentos y cobran tarifas adicionales poniendo en riesgo la información personal. Un sitio falso se distingue porque su dirección termina en .com, .us o .org. Los sitios oficiales de Estados Unidos finalizan en .gov.
Requisitos para tramitar el pasaporte de Estados Unidos online
El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia que para renovar el pasaporte en línea se deben cumplir todos estos requisitos:
- El pasaporte que está renovando es (o fue) válido por 10 años. Debe estar por expirar dentro de 1 año o haber expirado hace menos de 5 años. Verifique la fecha de emisión y de vencimiento de su pasaporte.
- Tener 25 años o más.
- No haber cambiado su información personal, como su nombre o sexo.
- No viajar durante al menos 6 semanas desde la fecha en que enviará su solicitud. Solo se ofrece servicio rutinario.
- Tener una dirección postal en un estado o territorio de EE. UU. No puede renovar en línea usando una dirección del Ejército, de la Flota o de un Consulado Diplomático.
- Tener su pasaporte consigo, que no esté dañado ni mutilado, y no haya sido reportado como perdido o robado.
Qué se necesita para tramitar el pasaporte online
Antes de empezar a tramitar el pasaporte de Estados Unidos, el interesado necesitará contar con una serie de datos, condiciones y documentos. En primer lugar, se necesita el pasaporte que se renovará. También se pide una tarjeta de débito o crédito para costear las tarifas de pasaporte que son:
- Pasaporte: U$S130
- Tarjeta de pasaporte: U$S30
- Pasaporte y tarjeta: U$S160
- Envío de uno a tres días (opcional) U$S22.05
Además, el departamento informa que se cancelará o invalidará el pasaporte que se esté renovando después de enviar la solicitud, por lo que no será válido para viajar internacionalmente. No se debe enviar por correo el pasaporte que se vencerá.