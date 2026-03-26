Pasaporte argentino 2026: cómo tramitarlo y cuáles son las nuevas tarifas

Muchos argentinos interesados en viajar al extranjero consultan con frecuencia sobre los requisitos para tramitar su pasaporte. Este proceso conlleva costos significativos que recientemente sufrieron un nuevo incremento, lo cual impacta directamente en el presupuesto de los viajeros.
Por otro lado, existe la ventaja de circular por los países que integran el denominado Mercosur ampliado sin este documento. Los ciudadanos nacionales ingresan a las naciones de este bloque regional y a diversos estados asociados utilizando únicamente su documento de identidad, simplificando así los traslados por la región.
Cuánto cuesta actualmente hacer el pasaporte argentino
Desde el 6 de marzo de 2026 rigen los nuevos aranceles para el pasaporte, tras un periodo de un año sin variaciones en sus costos. Este ajuste representa una subida de entre el 32% y el 42,8% respecto a los valores previos, lo cual posiciona al trámite regular en los $100.000, mientras que las opciones de mayor celeridad alcanzan montos superiores.
El Registro Nacional de las Personas mantiene vigentes tres modalidades presenciales para gestionar el documento, adaptadas a la urgencia de cada ciudadano. Los interesados pueden optar por el trámite regular, la versión exprés con entrega en pocos días o el servicio al instante, cuyo valor final depende directamente de la rapidez con la que se necesite disponer del pasaporte.
En todos los casos, los pasaportes se emiten con una vigencia de 10 años para los mayores de 18 años, mientras que para menores de edad la duración es de 5 años.
-Opción 1: trámite común. Se puede hacer en un Registro Civil o en alguno de los Centros de Documentación del Renaper. Una vez gestionado, el nuevo pasaporte llega a domicilio por correo y suele tardar 1 o 2 semanas. Cuesta $100.000 (antes eran $70.000).
-Opción 2: trámite exprés. Se hace en los Centros de Documentación del Renaper y en este caso el nuevo pasaporte se envía a domicilio por correo mucho más rápido: dentro de las 96 horas hábiles. Cuesta $200.000 (antes eran $150.000).
-Opción 3: trámite al instante. Está disponible en los principales aeropuertos y en la sede de Buquebús. Demora solamente entre 2 y 6 horas, y se entrega en mano: el ciudadano se lo lleva en el momento. Cuesta $330.000 (antes eran $250.000).
Cómo iniciar el trámite del pasaporte para 2026
Para obtener el pasaporte es necesario solicitar una cita mediante la plataforma Mi Argentina, seleccionar la oficina del Renaper más conveniente y efectuar el pago de forma electrónica. El día del encuentro, el solicitante debe presentarse con el comprobante para una gestión que demora unos quince minutos. El documento final llega al domicilio, donde lo recibe el titular o cualquier mayor de edad que exhiba la constancia de solicitud.
En situaciones de extrema urgencia, existe la modalidad al instante disponible en los principales aeropuertos del país, como Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Salta y Rosario. Este servicio funciona sin turno previo y permite obtener el documento en un lapso de entre dos y seis horas, facilitando el viaje a quienes poseen vuelos inminentes y no cuentan con su documentación al día.
- Córdoba: de lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.
- Mendoza: de lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.
- Rosario: de lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.
- Salta: de lunes a viernes de 8 a 14.