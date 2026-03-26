Pasaporte argentino 2026: cómo tramitarlo y cuáles son las nuevas tarifas

Cómo iniciar el trámite del pasaporte para 2026

Para obtener el pasaporte es necesario solicitar una cita mediante la plataforma Mi Argentina, seleccionar la oficina del Renaper más conveniente y efectuar el pago de forma electrónica. El día del encuentro, el solicitante debe presentarse con el comprobante para una gestión que demora unos quince minutos. El documento final llega al domicilio, donde lo recibe el titular o cualquier mayor de edad que exhiba la constancia de solicitud.