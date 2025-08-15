Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

En las horas previas al lanzamiento de "Homo Argentum", la actriz que interpreta Ana, en la viñeta "Piso 54", comentó en distintas ocasiones por qué fue difícil para ella trabajar con Guillermo Francellla. En la escena que comparte con el renombrado actor, en la que Ana extorsiona a Felipe Keller, la tensión va creciendo mientras el ascensor en el que están encerrados va escalando los pisos y tienen solo 54 paradas para resolver el dilema.