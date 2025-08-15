Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

"Homo Argentum" debutó en los cines del país este jueves, con un formato de película episódica diferente, y con un elenco destacado. Eva de Dominici formó parte del largometraje protagonizado por Guillermo Francella y comentó que la película no solo fue un desafío por la complejidad de las escenas, sino también por la personalidad de su compañero.
En las horas previas al lanzamiento de "Homo Argentum", la actriz que interpreta Ana, en la viñeta "Piso 54", comentó en distintas ocasiones por qué fue difícil para ella trabajar con Guillermo Francellla. En la escena que comparte con el renombrado actor, en la que Ana extorsiona a Felipe Keller, la tensión va creciendo mientras el ascensor en el que están encerrados va escalando los pisos y tienen solo 54 paradas para resolver el dilema.
Eva de Dominici contó por qué fue difícil trabajar con Francella
“Trabajar con Guillermo es difícil porque es muy gracioso”, confesó Eva en una publicación de Instagram que hizo la semana pasada y que también se compartió en las cuentas de la productora Pampa Films y la plataforma Star+.
Estaba feliz de trabajar con él porque es uno de los mejores actores de Argentina. Así que para mí es un honor. También me encanta lo que hacen Mariano (Cohn) y Gastón (Duprat)“, advirtió sobre los directores de este filme.
En otra entrevista en el Avant Premiere de Homo Argentum, Eva volvió a hablar sobre su vínculo con Francella, donde señaló que "pegaron onda" y "se llevaron muy bien". "Eran escenas complicadas, tuvimos dos o tres jornadas de trabajo encerrados en un ascensor y a lo último cuando agarramos un poco más de confianza, nos mirábamos a loz ojos y nos matábamos de risa", contó la actriz.
¿De qué se trata "Homo Argentum", la nueva película de Francella?
"Homo Argentum" es el reciente filme protagonizado por el galardonado Guillemro Francella y los directores Mariano Cohn y Gatsón Duprat, con quienes ya había tenido contacto en la serie "El Encargado". La película dura 110 minutos y compila una serie de dieciséis historias cortas que buscan, según sus autores, capturar la esencia argentina.
La película tiene un formato episódico, donde la coherencia de la narrativa se mantiene por un hilo que es la idea amplia de "lo argentino". Esto se traduce en escenas habituales, personajes que cumplen con estereotipos y lugares comunes sobre la idiosincrasia nacional y una noción general de lo que es "ser argentino".