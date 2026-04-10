Temporada final de "Envidiosa": cuándo se estrena en Netflix y cómo sigue la historia

El proceso de escritura, de acuerdo con Aguirre, trasladó el eje del conflicto hacia la introspección de la protagonista y su evolución emocional, con la psicología como motor principal del relato. Este enfoque se combina con el regreso de figuras clave del elenco, como Bárbara Lombardo, Violeta Urtizberea y Pilar Gamboa, quienes refuerzan el carácter coral de una producción que logró consolidarse tanto en audiencia como en reconocimiento dentro de la industria.