Temporada final de "Envidiosa": cuándo se estrena en Netflix y cómo sigue la historia

Resumen para apurados
- Netflix lanzará la cuarta y última temporada de 'Envidiosa', protagonizada por Griselda Siciliani, el próximo 29 de abril para dar un cierre definitivo a la historia de Victoria.
- La trama final introduce al hijo de la pareja de Victoria y profundiza su vínculo terapéutico, alejándose de la comedia para explorar la evolución psicológica de la protagonista.
- El giro hacia la introspección emocional busca consolidar esta ficción argentina como un hito del streaming, tras el éxito de audiencia y el reconocimiento en la industria local.
La cuenta regresiva ya comenzó para el final de una de las ficciones argentinas más populares del streaming. Netflix anunció oficialmente que la cuarta y última temporada de "Envidiosa", protagonizada por Griselda Sicialiani, se estrenará el próximo 29 de abril, marcando el cierre definitivo de la historia.
La confirmación llegó acompañada de material promocional que anticipa el desenlace del universo narrativo construido a lo largo de sus temporadas. De esta manera, la historia del personaje central tendrá un final ya definido dentro de esta nueva entrega.
Cabe recordar que la propia Siciliani había adelantado tiempo atrás que la serie concluiría con su cuarta temporada. Sus declaraciones, realizadas el año pasado, ahora toman forma con una fecha concreta de estreno, que marcará el punto final de una producción que logró consolidarse dentro del catálogo local de la plataforma.
Última temporada de "Envidiosa": cómo sigue la historia de Victoria
La cuarta y última temporada de Envidiosa propone un giro en su desarrollo argumental al colocar a su protagonista, Victoria, frente a uno de los desafíos más complejos de su historia. La aparición de un hijo de nueve años de su pareja Matías —interpretado por Esteban Lamothe— introduce un nuevo conflicto que impacta de lleno en su vida personal.
Al mismo tiempo, la trama profundiza el vínculo con su terapeuta, interpretada por Lorena Vega, en un movimiento que desplaza el foco tradicional del romance hacia una exploración más íntima y emocional. Esta decisión marca un cambio en la dinámica narrativa que había caracterizado a la serie en temporadas anteriores.
Un giro hacia la psicología y el vínculo paciente-terapeuta
La showrunner Carolina Aguirre explicó que esta última entrega pone en el centro la relación entre paciente y analista, consolidando una mirada que, según señaló, siempre estuvo presente en la esencia de la serie. En este sentido, la historia se aleja del esquema clásico de comedia romántica para adentrarse en conflictos vinculados a la identidad, los vínculos y la construcción personal.
El proceso de escritura, de acuerdo con Aguirre, trasladó el eje del conflicto hacia la introspección de la protagonista y su evolución emocional, con la psicología como motor principal del relato. Este enfoque se combina con el regreso de figuras clave del elenco, como Bárbara Lombardo, Violeta Urtizberea y Pilar Gamboa, quienes refuerzan el carácter coral de una producción que logró consolidarse tanto en audiencia como en reconocimiento dentro de la industria.