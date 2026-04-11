¿Cómo impactará la reforma laboral en las empresas?

La reforma amplía el abanico de modalidades contractuales y otorga mayor discrecionalidad en la organización del trabajo. Esto redefine cómo las empresas estructuran sus equipos y planifican sus dotaciones. Este nuevo esquema permite ajustar dotaciones con mayor precisión frente a demandas variables o ciclos de negocio. Sin embargo, la mayor flexibilidad no elimina la complejidad: exige mayor criterio técnico para definir qué posiciones deben ser estructurales y cuáles pueden responder a esquemas más dinámicos. En este contexto, la tercerización a través de partners especializados permite acceder a esquemas flexibles sin asumir la complejidad operativa ni los riesgos asociados a una mala estructuración contractual, transformando la flexibilidad en una ventaja competitiva real.