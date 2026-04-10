Reforma laboral: la causa pasará al ámbito federal, como pretendía el Gobierno

Entre los puntos cuestionados figuran la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, cambios en jornadas laborales y vacaciones, modificaciones en la representación sindical y en la negociación colectiva, la derogación de la ley de teletrabajo (N°27.555), la flexibilización de condiciones salariales y de protección frente a despidos, la restricción de la tutela judicial y la limitación de la responsabilidad solidaria de empleadores.