Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura

“Saber dónde estamos”

Durante la entrevista, el presidente de la Cámara indicó que su objetivo es que la Provincia tenga a disposición el proyecto ejecutivo para poder buscar luego financiamientos internacionales que son muy onerosos. “No es algo que se vaya a solucionar ya o que dé una solución para ya. Se puede realizar en una gestión, en dos años, en cuatro, en ocho, en 10. Eso se verá. Lo importante de esto es que sepamos dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer para que podamos planificar. Si se puede ir haciendo por etapa, se hará por etapa. No digo que ya podamos hacerlo. Eso lo va a determinar la comisión, pero entiendo que podríamos llegar a realizarse de esa manera”, continuó.