Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura

La determinación de frenar el llamado a licitación por la restauración del viejo edificio de la Legislatura, en avenida Sarmiento 655, estuvo atada a la decisión política de finalizar el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para poder definir qué obras serán necesarias para evitar inundaciones en la provincia, según contó el propio vicegobernador Miguel Acevedo. “Desde la Legislatura vamos a aportar los fondos que sean necesarios. Hemos tomado la decisión de invertir los fondos que originalmente estaban aplicados a la refacción y remodelación del viejo edificio de la Legislatura. Lo vamos a parar por el momento, no vamos a continuar con eso. Lo vamos a afectar a esto”, afirmó en una entrevista desde los estudios de LG PLAY.
El titular del Poder Legislativo, no obstante, aseguró que todavía no tiene costos definitivos de lo que representará reactivar la comisión especial para el estudio de las cuencas tucumanas. “Intervienen varias partes: la Universidad, sectores privados, gente de la agricultura y tienen participación en la comisión miembros del Poder Ejecutivo; es decir: hay que poner en marcha todo un andamiaje y se necesitan recursos ya que se deben hacer pagos a empresas privadas por trabajos que se van a hacer. Esos recursos los vamos a asignar a esto y, si podemos arreglar un poquito, lo vamos a hacer”, desarrolló.
Acevedo no brindó precisiones sobre qué costos podría tener todo el trabajo a desarrollar. “Sé que es buena plata”, respondió al ser consultado sobre un estimado. Sin embargo, otras fuentes parlamentarias consultadas por este diario indicaron que estarían en el orden de medio millón de dólares, aproximadamente (unos $700 millones al cambio actual).
Plazos de trabajo
El ex ministro del Interior señaló, a su vez, que su intención es priorizar la continuidad de los trabajos que se realizaron entre 2017 y 2019, durante la vicepresidencia de Osvaldo Jaldo, sobre la cuenca Marapa-San Francisco. Remarcó que para poder desarrollar los proyectos ejecutivos necesarios para evitar inundaciones es crucial tener primero un diagnóstico. En ese sentido, adelantó que el jueves 16 ingresará al recinto un proyecto de resolución para la creación nuevamente de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH), que estará integrada por unos 20 miembros de diversas ramas académicas y poderes estatales. La fijarán unos 180 días de trabajo, con la posibilidad de extender esos tiempos.
Mediante la Resolución N°81-P/2026, del 8 de abril, el vicegobernador revocó el documento mediante el cual llamó a una licitación para la segunda etapa de la puesta en valor del edificio de avenida Sarmiento 655, contemplado en la Ley de Protección de Patrimonio Cultural (N° 7.500 y sus modificatorias). Se fundamentó que la suspensión del llamado a licitación atiende a que la provincia enfrenta una compleja situación económica. “A la vez, resulta imperioso direccionar recursos para asistir a los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las inclemencias que afectaron recientemente a todo el territorio provincial”, se plasmó.
“Saber dónde estamos”
Durante la entrevista, el presidente de la Cámara indicó que su objetivo es que la Provincia tenga a disposición el proyecto ejecutivo para poder buscar luego financiamientos internacionales que son muy onerosos. “No es algo que se vaya a solucionar ya o que dé una solución para ya. Se puede realizar en una gestión, en dos años, en cuatro, en ocho, en 10. Eso se verá. Lo importante de esto es que sepamos dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer para que podamos planificar. Si se puede ir haciendo por etapa, se hará por etapa. No digo que ya podamos hacerlo. Eso lo va a determinar la comisión, pero entiendo que podríamos llegar a realizarse de esa manera”, continuó.
Respecto a cuáles son los trabajos más urgentes para abordar, Acevedo mencionó que días atrás se reunieron con el ingeniero Eduardo Martel, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). “Lo primero que le hemos pedido es que nos haga una proyección de los trabajos que van a realizar precisamente y que se haga un costeo, cuánto nos costaría eso para programar y diagramar los trabajos que se van a realizar”, mencionó.
A su vez, consultado sobre las críticas que lanzaron sectores de la oposición sobre las inundaciones que afectaron al sur provincial hace un mes, Acevedo fue crítico. “La oposición siempre va a aprovechar. Hay cosas que se pueden cuestionar, en las que podemos tener distintas miradas, pero con esta problemática hay que tener mucha prudencia y respeto. Hay mucha gente que la pasó mal y familias que han perdido todo. Nosotros tenemos que actuar con suma responsabilidad. De ninguna manera considero que se tiene que hacer política con eso”, concluyó.
Parlamento del Norte: las uniones industriales de provincias del NOA y NEA fijarán una postura crítica
Vicegobernadores y decenas de legisladores de 10 provincias del norte vendrán a Tucumán entre lunes y martes para participar del primer plenario del Parlamento del Norte Grande en 2026. Además de idear y reflexionar sobre distintas políticas que beneficien a la región en su conjunto, en esta ocasión los parlamentarios extendieron la invitación a industriales provinciales y a la federación económica para que expresen la difícil situación que atraviesan por las políticas nacionales que se están implementando. De hecho, autoridades de la Unión Industrial de Tucumán promueven que se declare al sector en crisis.