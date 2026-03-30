Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

El vicegobernador Miguel Acevedo afirmó que se retomarán las tareas para la finalización del Plan Hídrico Estratégico Integral de Tucumán, que entre 2017 y 2019, se desarrolló en el seno de la Legislatura para intentar ponerle un fin a las inundaciones en el sur. Aseguró que viene en conversaciones desde enero y que su intención es que se ponga en marcha en las próximas semanas.
“Nosotros queremos completar ese plan. Es un plan grande, ambicioso, pero que es muy oneroso. Queremos tenerlo disponible para que, cuando se dé la oportunidad de un financiamiento internacional, esté preparado y listo”, explicó el presidente de la Cámara en una entrevista a LG PLAY, durante su visita a la fábrica Scania.
El ex ministro del Interior reveló que el tema venía en conversaciones con el gobernador Osvaldo Jaldo desde diciembre, cuando se trazaron los temas a abordar durante 2026. Contó que en los primeros días de enero se reunió con el ingeniero Claudio Bravo, experto hidráulico de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), quien estuvo a cargo de la coordinación de los trabajos llevados a cabo por la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH). “Vamos a darle continuidad a eso formando una nueva comisión e invitando a la universidad, al ingeniero Bravo y a todos los actores de Tucumán que permitan poner una planificación”, declaró Acevedo.
Punto de partida
Durante la vicegobernación de Jaldo se iniciaron en la Legislatura estudios con el objetivo de analizar el comportamiento de las cuencas y definir intervenciones para mitigar riesgos. La idea fue impulsada por el ex legislador Fernando Valdez, a partir de las graves inundaciones de 2017.
El trabajo desarrollado se declaró de interés provincial a través de la Ley 9.209 y consta de seis tomos: 1) Plan de contingencia para la localidad de La Madrid y zonas aledañas; 2) Estudio de la cuenta Marapa - San Francisco (avances); 3) Integrantes y actas de reuniones técnicas 2018 (avances); 4) Lineamientos para la elaboración de los planes hídricos estratégicos de la Provincia de Tucumán, Volumen 1 (Ordenamiento y Manejo por Cuencas Hídricas); 5) Lineamientos para la elaboración de los planes hídricos estratégicos de la Provincia de Tucumán, Volumen 2 (Ordenamiento y Manejo por Cuencas Hídricas); 6) Integrantes y actas de reuniones técnicas 2019. Dicho trabajo tuvo un costo por aquel entonces de $15 millones.
Propuestas en la Cámara
Semanas antes del desastre que afectó a miles de familias y dejó pérdidas millonarias, sectores de la oposición presentaron proyectos para la creación de una comisión especial similar a la que conformó en el pasado.
Una de las propuestas es impulsada por el legislador radical José Cano y busca la creación de un comité que permita evaluar el estado real de la infraestructura existente, identificar obras prioritarias, coordinar acciones entre organismos y generar información precisa que permita tomar decisiones con sustento técnico. “Las inundaciones que se repiten todos los años no son producto del azar. Son la consecuencia de la falta de planificación, de control y de decisiones a tiempo. Tucumán necesita dejar de improvisar y empezar a anticiparse”, afirmó.
La otra propuesta la presentaron los republicanos Eduardo Verón Guerra y Ricardo Bussi para la creación de la Comisión Especial para la Planificación y Gobernanza Hídrica, con el objetivo de institucionalizar una política de Estado en materia de gestión del agua. “La gestión del agua es uno de los principales desafíos estructurales de Tucumán. La presión urbana, el crecimiento productivo y el impacto del cambio climático exigen planificación seria y sostenida en el tiempo”, señalaron.