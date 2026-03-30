Secciones
Política

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

El vicegobernador buscará continuar los trabajos para solucionar las inundaciones en el sur.

CRISIS. El ambicioso proyecto busca terminar con las inundaciones. CRISIS. El ambicioso proyecto busca terminar con las inundaciones.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 2 Hs

El vicegobernador Miguel Acevedo afirmó que se retomarán las tareas para la finalización del Plan Hídrico Estratégico Integral de Tucumán, que entre 2017 y 2019, se desarrolló en el seno de la Legislatura para intentar ponerle un fin a las inundaciones en el sur. Aseguró que viene en conversaciones desde enero y que su intención es que se ponga en marcha en las próximas semanas.

“Nosotros queremos completar ese plan. Es un plan grande, ambicioso, pero que es muy oneroso. Queremos tenerlo disponible para que, cuando se dé la oportunidad de un financiamiento internacional, esté preparado y listo”, explicó el presidente de la Cámara en una entrevista a LG PLAY, durante su visita a la fábrica Scania.

El ex ministro del Interior reveló que el tema venía en conversaciones con el gobernador Osvaldo Jaldo desde diciembre, cuando se trazaron los temas a abordar durante 2026. Contó que en los primeros días de enero se reunió con el ingeniero Claudio Bravo, experto hidráulico de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), quien estuvo a cargo de la coordinación de los trabajos llevados a cabo por la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH). “Vamos a darle continuidad a eso formando una nueva comisión e invitando a la universidad, al ingeniero Bravo y a todos los actores de Tucumán que permitan poner una planificación”, declaró Acevedo.

Punto de partida

Durante la vicegobernación de Jaldo se iniciaron en la Legislatura estudios con el objetivo de analizar el comportamiento de las cuencas y definir intervenciones para mitigar riesgos. La idea fue impulsada por el ex legislador Fernando Valdez, a partir de las graves inundaciones de 2017.

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

El trabajo desarrollado se declaró de interés provincial a través de la Ley 9.209 y consta de seis tomos: 1) Plan de contingencia para la localidad de La Madrid y zonas aledañas; 2) Estudio de la cuenta Marapa - San Francisco (avances); 3) Integrantes y actas de reuniones técnicas 2018 (avances); 4) Lineamientos para la elaboración de los planes hídricos estratégicos de la Provincia de Tucumán, Volumen 1 (Ordenamiento y Manejo por Cuencas Hídricas); 5) Lineamientos para la elaboración de los planes hídricos estratégicos de la Provincia de Tucumán, Volumen 2 (Ordenamiento y Manejo por Cuencas Hídricas); 6) Integrantes y actas de reuniones técnicas 2019. Dicho trabajo tuvo un costo por aquel entonces de $15 millones.

Propuestas en la Cámara

Semanas antes del desastre que afectó a miles de familias y dejó pérdidas millonarias, sectores de la oposición presentaron proyectos para la creación de una comisión especial similar a la que conformó en el pasado.

Una de las propuestas es impulsada por el legislador radical José Cano y busca la creación de un comité que permita evaluar el estado real de la infraestructura existente, identificar obras prioritarias, coordinar acciones entre organismos y generar información precisa que permita tomar decisiones con sustento técnico. “Las inundaciones que se repiten todos los años no son producto del azar. Son la consecuencia de la falta de planificación, de control y de decisiones a tiempo. Tucumán necesita dejar de improvisar y empezar a anticiparse”, afirmó.

Un tucumano creó un sistema para prever inundaciones que no se usa

Un tucumano creó un sistema para prever inundaciones que no se usa

La otra propuesta la presentaron los republicanos Eduardo Verón Guerra y Ricardo Bussi para la creación de la Comisión Especial para la Planificación y Gobernanza Hídrica, con el objetivo de institucionalizar una política de Estado en materia de gestión del agua. “La gestión del agua es uno de los principales desafíos estructurales de Tucumán. La presión urbana, el crecimiento productivo y el impacto del cambio climático exigen planificación seria y sostenida en el tiempo”, señalaron.

Temas José CanoTucumánHonorable Legislatura de TucumánUniversidad Nacional de TucumánRicardo BussiOsvaldo JaldoMiguel AcevedoEduardo Verón Guerra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Santoral del 29 de marzo: quién fue San Eustasio de Luxeuil
1

Santoral del 29 de marzo: quién fue San Eustasio de Luxeuil

Macetas elevadas: la tendencia que transforma balcones y terrazas en 2026
2

Macetas elevadas: la tendencia que transforma balcones y terrazas en 2026

Por qué 2026 es considerado un año de “reinicio planetario”
3

Por qué 2026 es considerado un año de “reinicio planetario”

Velas de miel: el ritual esotérico que gana adeptos para atraer abundancia y armonía
4

Velas de miel: el ritual esotérico que gana adeptos para atraer abundancia y armonía

Apple lanzó iOS 26.4: nuevos emojis, mejor autocorrector y más seguridad para tu iPhone
5

Apple lanzó iOS 26.4: nuevos emojis, mejor autocorrector y más seguridad para tu iPhone

Colosos de piedra y un auténtico laberinto natural: Los Gigantes, el paisaje argentino propio de una saga mítica
6

Colosos de piedra y un auténtico laberinto natural: Los Gigantes, el paisaje argentino propio de una saga mítica

Más Noticias
La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Selva Almada: la voz de una casa deshabitada

Selva Almada: la voz de una casa deshabitada

LifeStyle: el regreso del hombre noventoso

LifeStyle: el regreso del hombre noventoso

Marcelo Gobello: “Piazzolla salvó el tango”

Marcelo Gobello: “Piazzolla salvó el tango”

2/6 Serie Educación en la Era del Homo Augmentus: La fábrica de autómatas y la rebelión de la curiosidad

2/6 Serie Educación en la Era del Homo Augmentus: La fábrica de autómatas y la rebelión de la curiosidad

Comentarios