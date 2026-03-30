Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

El ex ministro del Interior reveló que el tema venía en conversaciones con el gobernador Osvaldo Jaldo desde diciembre, cuando se trazaron los temas a abordar durante 2026. Contó que en los primeros días de enero se reunió con el ingeniero Claudio Bravo, experto hidráulico de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), quien estuvo a cargo de la coordinación de los trabajos llevados a cabo por la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH). “Vamos a darle continuidad a eso formando una nueva comisión e invitando a la universidad, al ingeniero Bravo y a todos los actores de Tucumán que permitan poner una planificación”, declaró Acevedo.