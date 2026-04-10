Estonia y la bandera de la independencia: "Sostener una banda hoy es un desafío constante"

El camino de la música es, ante todo, una escuela de vida. Para Estonia, la banda tucumana que hoy se prepara para presentar su nuevo álbum Postales de un viejo mundo, el trayecto ha estado marcado por vivencias que van desde tocar ante multitudes hasta el aprendizaje íntimo en fechas pequeñas. Según relata Lomu, guitarrista y voz de la formación, estos años les han brindado un "ejército de amigos", viajes y la oportunidad de compartir escenario con referentes internacionales, como el primer cantante de Iron Maiden.