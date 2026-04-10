Estonia y la bandera de la independencia: "Sostener una banda hoy es un desafío constante"
Tras años de recorrido por los escenarios del país, la banda lanza su nuevo disco buscando capturar la esencia de su sonido en vivo. Con una formación renovada y una agenda cargada de proyectos, el grupo reafirma su compromiso con el rock independiente en tiempos difíciles para la cultura.
Resumen para apurados
- La banda tucumana Estonia presenta hoy su nuevo disco 'Postales de un viejo mundo' en La Gesta Cultural, reafirmando su compromiso con el rock independiente y la autogestión.
- El álbum busca capturar la esencia sonora de sus presentaciones en vivo. El grupo sostiene su proyecto mediante la independencia artística frente a un contexto cultural complejo.
- Con una formación renovada, la banda proyecta grabar un videoclip y otro disco este año. Buscan consolidar la identidad del rock local y expandir su alcance a nivel nacional.
El camino de la música es, ante todo, una escuela de vida. Para Estonia, la banda tucumana que hoy se prepara para presentar su nuevo álbum Postales de un viejo mundo, el trayecto ha estado marcado por vivencias que van desde tocar ante multitudes hasta el aprendizaje íntimo en fechas pequeñas. Según relata Lomu, guitarrista y voz de la formación, estos años les han brindado un "ejército de amigos", viajes y la oportunidad de compartir escenario con referentes internacionales, como el primer cantante de Iron Maiden.
La búsqueda de un sonido propio
El proceso creativo de este nuevo disco estuvo guiado por una premisa clara: sonar más a ellos mismos que nunca. Durante la preproducción, el objetivo fue alejarse de las influencias externas para lograr plasmar en el estudio la energía que la banda despliega en sus presentaciones en vivo, pero con una calidad técnica superior.
Un factor determinante en la riqueza sonora de esta producción fue la participación de una formación previa que contaba con tres guitarristas (Francisco Goitía, Nael Soto y el propio Lomu), una configuración poco habitual en el rock que permitió explorar una amplia gama de posibilidades musicales y texturas que hoy se reflejan en el resultado final.
Presente y futuro: una formación técnica y potente
Actualmente, Estonia atraviesa un momento de "muchísima actividad" y comunión interna. La formación actual, definida por Lomu como una de las mejores y más técnicas que ha tenido la banda, está integrada por: Gustavo Pérez Rossi en bajo, Facundo Castelli en batería y coros, Eric "el sucio" González en guitarra y coros y Lomu en guitarra y voz principal.
Para el grupo, la música es una misión. Ante una escena donde el rock suele quedar relegado frente a lo mainstream, Estonia apuesta por la potencia y la diversión en el escenario como su sello distintivo.”Tenemos como misión llevar el rock a todos lados", afirma su líder, destacando que han adoptado la autogestión heredada del hardcore punk como la herramienta fundamental para sostener el proyecto en un contexto cultural complejo.
Lo que vendrá
La presentación del disco es solo el comienzo de una agenda cargada para lo que resta del año. Entre los proyectos inmediatos se encuentran: la grabación de un videoclip en el mes de julio, la producción de un nuevo disco proyectado para diciembre y la organización de un evento para noviembre que traerá a la provincia a una "poderosísima banda de rock pesado argentino", cuyo nombre se mantiene bajo reserva hasta después de la presentación oficial de Postales de un viejo mundo.
Con la mirada puesta en seguir recorriendo el país, Estonia demuestra que, a pesar de los desafíos, el rock tucumano sigue vivo, evolucionando y, sobre todo, apostando a la construcción de una identidad propia.
La presentación oficial tendrá lugar hoy sábado 11 de abril, a las 23, en La Gesta Cultural. La velada promete ser una cumbre del género local, ya que compartirán escenario con Gallo Negro e invitados sorpresa, en una noche que busca celebrar la vigencia del rock independiente en la provincia.