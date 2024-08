Estonia festeja 12 años y se arriesga con temas propios

- Quizá en parte sí, partimos de la premisa de que está todo muy procesado, “modernizado” al extremo, a lo sintético, a lo poco real, no hay tacto. El 100% de cualquier producción es solo de mercadeo (o marketing) y no está mal que un porcentaje de ella sea así, pero muchos trabajos dejan de lado la parte artística y solo se concentran en el paquete en vez del contenido. Nosotros, en contraposición de eso, tratamos de hacer las cosas de otra forma; me refiero a algo más íntimo, más personal, en cada canción dejamos la vida, cada show es una mezcla de sudor y corazón, cada grabación desnudamos nuestra alma cantando desde la fibra más íntima. El público se da cuenta cuando algo es sincero, nos es muy fiel, y eso se nos viene dando desde hace 12 años. Así que sí, es una resistencia a una tendencia ultra individualista de estos años que se ve reflejado en la música moderna para volver a juntarnos, a reconocernos, a entender que estamos todos juntos en ésta.