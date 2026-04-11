Cartas de lectores: El baño en Artemis II

Lo que es ficcion hoy mañana es realidad. En la serie “The Big Bang Theory”, un integrante del grupo de nerds de los personajes que integraban el programa, hacía las veces de Ingeniero recibido en el MIT, al cual se le había encomendado el proyecto del inodoro de la capsula espacial que había lanzado la NASA, se lo ridiculizaba porque ese sanitario no funcionaba como estaba previsto y los residuos salían del mismo por donde no debían. En este caso no salen del sanitario por estar congelado. Se adelantó la serie. Buenísimo.