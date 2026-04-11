Los vínculos son abordados en distintos enfoques teatrales

“El elogio de la risa” es otra opción que combina humor y emoción de la mano de Ricardo Podazza, con el texto y la dirección de Gastón Marioni, y que se repondrá a las 21 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). Retrata la espera de un hombre mayor a su esposa para celebrar el cumpleaños de ella; ese tiempo le permite hacer un profundo y conmovedor enfoque sobre el paso del tiempo, el envejecimiento y la memoria, en lo que es anunciado como un homenaje a la vida.