Los vínculos son abordados en distintos enfoques teatrales

Las relaciones humanas son la materia prima del teatro en sus diferentes abordajes, y esta noche la comedia y el drama convivirán en la escena local. Una característica de la jornada es que la mayoría de las propuestas son unipersonales.
En el teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), la agenda será doble. A las 21, en formato stand up, Pablo Agustín repondrá “Criado por lobos”, la exitosa obra que presenta en el porteño Paseo La Plaza, donde cuenta su infancia y sus traumas de manera sarcástica, humorística y sanadora, en un texto coescrito con Romina Scalora y dirigido por Flor D’Agostino. “Somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello”, es la premisa que apunta a una risa reflexiva sobre experiencias que transitan el límite entre el dolor y el humor, con la promesa de “ahorrarse 10 años de terapia”.
En diálogo con LA GACETA, Agustín aclaró que los lobos-humanos son distintos entre sí: “todos tenemos nuestros matices, pero nos cruzamos con ellos cotidianamente y muy probablemente hayamos sido criados por uno”. “Esta obra fue muy difícil de escribir y lo hice inspirado en mi terapia psicoanalítica, bajo la operación matemática trauma+tiempo=humor”, señaló.
“D’Agostino aportó una mirada muy amorosa en un hermoso trabajo que permitió ir construyendo climas para la narrativa. El público se siente identificado con cosas distintas. Es un resultado muy loco, que me encanta”, añadió.
En la sala Juan Tríbulo del mismo complejo universitario, a la misma hora, Pedro Noli -dirigido por María José Medina- repondrá “Barrio Viajantes, una infancia en los 90”. El monólogo ganó el premio Artea y bucea en su historia familiar desde los recuerdos de las aventuras con los amigos de la cuadra, la fiesta de cumpleaños y la reconstrucción de los afectos luego de la dictadura militar.
También a las 21, pero en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), Emanuel Rodríguez volverá con su biodrama “Los loros”, dirigido por Viviana Perea, en una puesta que combina lo teatral con lo audiovisual y objetos escénicos, a partir de un episodio del protagonista, quien debió ser tratado por un tumor en la cabeza a los 13 años. El género cumple 25 años desde que fue creado por la argentina Vivi Tellas, en una fusión entre biografía y obra teatral, quien asesoró a Rodríguez y a Perea.
“El elogio de la risa” es otra opción que combina humor y emoción de la mano de Ricardo Podazza, con el texto y la dirección de Gastón Marioni, y que se repondrá a las 21 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). Retrata la espera de un hombre mayor a su esposa para celebrar el cumpleaños de ella; ese tiempo le permite hacer un profundo y conmovedor enfoque sobre el paso del tiempo, el envejecimiento y la memoria, en lo que es anunciado como un homenaje a la vida.
Clowns
En clave clown, con entrada libre y gratuita y en el barrio Juan XXIII (Bolivia y Juan José Paso), a las 16.30 y en el marco del ciclo municipal “Teatro en los Barrios”, se presentará el espectáculo familiar del payaso Camilucho. No se suspende por lluvia.
En ese mismo género, pero para mayores de edad, a las 21.30 y en La Sodería (Juan Posse 1.141) Inés Haedo presentará “El perro”, con dirección teatral de Gabriel Argiró y en danza y expresión corporal de Mariana Rosciano. En un entorno arrabalero, expone “con crudeza y sensibilidad a un hombre cuya verdadera esencia aflora”, en un planteo sobre la construcción de la masculinidad, el universo varonil y la opresión de género.
Drama y comedia
Otras dos propuestas teatrales son grupales. “Con la calma en ruinas” estará a las 21 en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124), anunciada por su autor y director Lucas Lam como “un espectáculo dramático que hará reflexionar al público sobre los finales y el tiempo”. Cristina Fiz Lobo, Nancy Vera Groy, Vanina Carbone y Mónica Laméndula integran el elenco.
En la sala Khalil Gibran de la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), a las 22 se estrenará la creación colectiva “El conventillo”, con Lucas Avellaneda Quintana, Daniel Gutiérrez, Lucía Latina, Rubén Soto, Indira Ruiz, Adina López Ochoa, Pablo Ortiz Guaraz y Emilio Sosa, dirigidos por Viky Robledo. Presentada como comedia de situación con seres queribles y pintorescos que conviven en una pensión tucumana, donde viven situaciones cotidianas disparatadas y jocosas a partir de las relaciones interpersonales que mostrarán que la amistad y la unión triunfan sobre la adversidad.
Experiencias inmersivas
En el terreno de lo escénico, hay otras opciones relacionados con experiencias inmersivas.
A las 20, en la Sociedad Francesa (San Juan 751), Martín Giner recreará “El libro circular”, un montaje que se desarrolla en todos los rincones de ese edificio en un cruce entre los lenguajes del teatro, la literatura y las artes visuales para desplegar “un universo narrativo abierto, íntimo y compartido, donde cada paso es una decisión estética y cada sala, un fragmento de un relato colectivo que borra los límites entre el espectador y la obra”, se adelanta.
A su vez, el Circo Ánima tendrá hoy y mañana dos funciones de su obra “Abre tus alas”, que gira alrededor de res cazadores de tormentas que son llamados por una voz suprema para atrapar las fuerzas de la naturaleza. A partir de ese momento, comienza una aventura sensorial a través de efectos visuales y acrobacias de primer nivel en los distintos números circenses y musicales, con “viento que te acariciará el rostro, frío que te envolverá y agua que te refrescará”, anticipa la producción de Flavio Mendoza sobre los efectos sensoriales que llegarán hasta la platea.