Jaldo anunció un subsidio eléctrico para casi 10.000 familias afectadas por las inundaciones

“Son 9.900 damnificados, casi 10.000 familias tucumanas, a las que les vamos a dar este subsidio; también a los comercios que estuvieron bajo el agua y a las tarifas T2 y T4, que son las de potencia, pequeñas industrias y pequeños frigoríficos. A todos ellos les vamos a dar tres bimestres completos, en los cuales el ente regulador cancelará la deuda para que la gente tenga la oportunidad de recuperarse”, sostuvo.