Jaldo anunció un subsidio eléctrico para casi 10.000 familias afectadas por las inundaciones

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo anunció un subsidio de $3.300 millones para bonificar la luz de 10.000 familias e industrias afectadas por inundaciones en el sur de Tucumán.
- El 'Plan Bonificar' cubrirá el 100% de la factura por seis meses. Surge tras lluvias históricas que saturaron suelos y desbordaron ríos, afectando viviendas y comercios de la zona.
- La medida busca la recuperación económica de los damnificados. El ERSEPT y Defensa Civil gestionarán la ayuda, marcando un precedente en la respuesta estatal ante crisis climáticas.
El gobernador Osvaldo Jaldo anunció la implementación de un subsidio eléctrico destinado a casi 10.000 familias afectadas por las inundaciones en el sur de Tucumán, con una inversión estimada en $3.300 millones. La medida contempla la bonificación total de la factura de energía durante tres bimestres, es decir, seis meses.
El anuncio se concretó tras la firma del convenio Plan Bonificar, en un encuentro encabezado por el mandatario junto al ministro del Interior, Darío Monteros, la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, y delegados comunales de distintas localidades afectadas, entre ellas La Madrid, Villa Belgrano, Santa Ana, barrios de Aguilares y Las Salinas (El Timbó).
También participaron el defensor del Pueblo, Agustín Fernández; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la senadora Sandra Mendoza; el titular del ERSEPT, José Ascárate; y funcionarios del área de Grandes Comunas, además de representantes de distintas jurisdicciones del interior.
Jaldo explicó que el beneficio alcanzará a cerca de 10.000 medidores, en su mayoría de uso domiciliario, aunque también incluirá comercios que sufrieron daños en equipamiento e infraestructura. “Se abonarán seis meses de luz en las zonas realmente afectadas. Es un aporte razonable y justificable porque la gente se inundó”, afirmó.
El mandatario remarcó que la medida se suma a la asistencia brindada desde el inicio de la emergencia. Señaló que las lluvias registradas, junto con el caudal de los ríos y el nivel de los diques El Cadillal y Escaba, superaron registros históricos, lo que derivó en la saturación de los suelos y en un fenómeno “difícil de evitar”, con fuerte impacto en numerosas localidades.
“Nos hacemos cargo de pagar íntegramente la boleta de la luz, donde mayoritariamente son domicilios, pero también hay algunos comercios que se han visto afectados y dañado muchos de los elementos y equipamientos de trabajo”, agregó.
Por su parte, Monteros precisó que la bonificación del 100% de la factura eléctrica se aplicará a partir del mes en curso. Destacó el trabajo técnico y territorial realizado para identificar a los beneficiarios, muchos de los cuales sufrieron importantes pérdidas materiales.
El funcionario indicó además que, en algunos casos puntuales como Las Salinas, todavía hay familias evacuadas, aunque se prevé que puedan regresar a sus viviendas en los próximos días tras tareas de acondicionamiento.
El defensor del Pueblo, Agustín Fernández, consideró que el convenio será clave para asistir a los vecinos del interior afectados por las inundaciones. “Se priorizará la comunicación directa con la comunidad para resolver reclamos de manera más ágil. Defensa Civil determinará a los beneficiarios basándose en la situación de cada persona afectada”, explicó, y agradeció el trabajo conjunto con el ERSEPT y el Ministerio del Interior.
Desde el organismo regulador, el interventor Ricardo Ascárate detalló que se cubrirán las tarifas eléctricas correspondientes a tres bimestres completos, tanto para usuarios residenciales como para comercios y categorías productivas.
“Son 9.900 damnificados, casi 10.000 familias tucumanas, a las que les vamos a dar este subsidio; también a los comercios que estuvieron bajo el agua y a las tarifas T2 y T4, que son las de potencia, pequeñas industrias y pequeños frigoríficos. A todos ellos les vamos a dar tres bimestres completos, en los cuales el ente regulador cancelará la deuda para que la gente tenga la oportunidad de recuperarse”, sostuvo.
Ascárate explicó además que el trabajo del organismo comenzó antes de las inundaciones, con cortes preventivos del suministro eléctrico en el sur provincial para evitar accidentes. Durante la emergencia, indicó, se colaboró con la evacuación junto a distintas áreas del Gobierno, y posteriormente se avanzó en la reparación de viviendas mediante la provisión de kits eléctricos.
La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, valoró el alcance del convenio. “Esto es una solución que va a llegar directamente a la gente. Son $3.300 millones que se van a volcar a los afectados por una decisión política del gobernador”, afirmó.
En cuanto a la situación actual, señaló que en su municipio todas las familias ya regresaron a sus hogares. “No tenemos evacuados, solo una escuela, la de Santa Rosa, con casi 60 alumnos, que está pendiente de iniciar las clases y podría hacerlo la próxima semana por cuestiones vinculadas al servicio eléctrico”, indicó.
Finalmente, el comisionado comunal de Santa Ana, Hernán Romano, destacó el acompañamiento estatal y la solidaridad de la comunidad. “Hoy estamos apoyando a casi cinco mil familias afectadas por esta situación grave que enfrenta Tucumán, brindando ayuda institucional y alivio en este difícil momento”, concluyó.