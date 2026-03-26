La Selección y una amistoso para afinar detalles rumbo al Mundial

Del otro lado estará Mauritania, un rival que afrontará una experiencia inédita. El conjunto africano nunca logró clasificarse a una Copa del Mundo y viene de quedar eliminado en la primera ronda de las Eliminatorias de su continente. Con apenas siete puntos en el Grupo B, terminó muy lejos de potencias como Senegal y República Democrática del Congo. Sin embargo, más allá de las diferencias en jerarquía y trayectoria, el partido representa para ellos una oportunidad única: medirse ante el vigente campeón del mundo en un escenario icónico como La Bombonera y frente a una multitud.