Polémica por la matrícula: un fallo favorece a los abogados que se retiran del Estado

En un fallo que suma un nuevo capítulo a la controversia por el ejercicio profesional de ex agentes públicos, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de la resolución del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) que impedía la matriculación de Esteban Mariano Fagalde. El demandante, quien se acogió al régimen de Retiro Voluntario Programado del Poder Judicial, logró un pronunciamiento favorable que sigue la línea del reciente antecedente de la abogada Agustina Mitre. Si bien esta sentencia representa un avance para quienes buscan litigar tras abandonar la función pública, la disputa sobre los alcances del control de la matrícula y las leyes de emergencia administrativa se mantiene abierta, a la espera de una posible revisión definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.