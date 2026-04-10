Fentanilo contaminado: Anmat dio de baja a los laboratorios "HLB Pharma" y "Ramallo"

Aunque las habilitaciones comerciales han sido revocadas, la Anmat aclaró que los certificados de los productos se mantendrán técnicamente activos bajo una nueva inscripción supeditada al avance de la causa penal vigente. Asimismo, las instituciones que posean remanentes de estas firmas deberán garantizar su trazabilidad y disposición final para evitar cualquier filtración al mercado.