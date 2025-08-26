Investigan el robo de 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe activó una doble investigación, judicial y administrativa, tras detectar la desaparición de 68 ampollas de fentanilo del Hospital J. B. Iturraspe, en la capital santafesina. La falta de este potente analgésico fue notificada en la Unidad de Terapia Intensiva.
Según el director del hospital, Francisco Sánchez Guerra, se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue el hurto e identifique a los responsables.
Sánchez Guerra aclaró que las ampollas faltantes no corresponden al lote de la marca HLB Pharma, el cual fue retirado de circulación en mayo.
El director explicó que el control de stock de estos medicamentos es complejo porque se usan de manera constante y en grandes cantidades. El faltante se notó al final de la semana, durante una revisión rutinaria. Dado que el fentanilo tiene un estricto control de trazabilidad, la falta de justificación para la desaparición de las ampollas obligó a las autoridades a realizar la denuncia, consignó el sitio Infobae.
Además de la vía judicial, el Ministerio de Salud abrió un sumario administrativo interno para esclarecer las circunstancias del hecho. Las autoridades provinciales reafirmaron su compromiso de agotar todas las instancias para sancionar a los responsables.
El fentanilo es un medicamento de uso exclusivo hospitalario, destinado a pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos, por lo que su manipulación indebida representa un riesgo social.