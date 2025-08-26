Investigan el robo de 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

El director explicó que el control de stock de estos medicamentos es complejo porque se usan de manera constante y en grandes cantidades. El faltante se notó al final de la semana, durante una revisión rutinaria. Dado que el fentanilo tiene un estricto control de trazabilidad, la falta de justificación para la desaparición de las ampollas obligó a las autoridades a realizar la denuncia, consignó el sitio Infobae.