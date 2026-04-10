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Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Fue atrapado y le dictaron prisión preventiva por 20 días.

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un repartidor de 48 años fue detenido y recibió prisión preventiva por robar pertenencias de un auto estacionado en Yerba Buena, Tucumán, el pasado martes al mediodía.
  • El imputado, con condenas previas, rompió el vidrio del coche de una docente y huyó en moto. Fue identificado por grabaciones de seguridad y brindó un nombre falso al ser atrapado.
  • La justicia ordenó 20 días de detención mientras se analizan pericias técnicas. El caso refuerza la vigilancia contra los ataques 'rompevidrios', modalidad recurrente en la región.
Resumen generado con IA

Un hombre de 48 años, quien se desempeña como delivery, fue acusado por un robo bajo la modalidad conocida como “rompevidrios”

La Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal, que conduce Susana Cordisco, lo imputó por el ilícito ocurrido el martes a las 12 en Yerba Buena tras dañar un automóvil estacionado y sustraer pertenencias. 

En su representación, la auxiliar de fiscal, Florencia Cocimano, detalló las evidencias reunidas, entre ellas, el registro fílmico que permitió su identificación y aprehensión. “Al momento de ser identificado brindó un nombre falso”, mencionó la investigadora como riesgo procesal e informó que ya cuenta con condenas anteriores. 

A la cárcel

Asimismo, Cocimano comentó que resta por practicarse la extracción del registro fílmico y realizarse un examen comparativo con los elementos secuestrados (motocicleta, vestimenta y casco). Por lo expuesto, la jueza actuante ordenó el traslado del imputado al servicio penitenciario por 20 días (con vencimiento el miércoles 29 de abril). 

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El pasado martes la docente víctima dejó estacionado su automóvil sobre calle Pedro Maderuelo, intersección de Lima y Salas y Valdés de Yerba Buena, cuando se hizo presente el acusado conduciendo su motovehículo. En esas circunstancias, dejó su motocicleta al frente del auto y se acercó hacia la puerta del acompañante para finalmente romper el vidrio de la ventanilla y extraer del interior una cartera de color marrón que contenía una computadora, DNI de sus hijos menores, tarjetas de crédito y débito junto con la licencia de conducir y sellos pertenecientes a una fundación, entre otros elementos, para luego darse a la fuga con las pertenencias de la víctima en su poder.

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