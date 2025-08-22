Secciones
Seguridad

Dos “rompevidrios” fueron procesados

Nuevo ataque, en Lola Mora al 100, en Yerba Buena.

Dos “rompevidrios” fueron procesados
Hace 5 Hs

Dos jóvenes fueron procesados por la Justicia por haber cometido un ataque de “rompevidrios” en Yerba Buena. Este es el segundo hecho de esta modalidad que se ha denunciado en menos de dos semanas.

El auxiliar Rodrigo Bilbao, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Picón, informó que el lunes al mediodía, un joven rompió el vidrio de la puerta trasera de una camioneta que estaba estacionada en Lola Mora al 100. Después de apoderarse de una mochila en la que había $100.000 corrió hasta el lugar donde lo aguardaba un cómplice en una moto con la que huyó hacia la avenida Alfredo Guzmán y Aconquija, donde lo esperaba para continuar escapando. La víctima había realizado un trámite en el lugar que está en la zona.

Preventiva

El representante del Ministerio Público dijo que uno de los acusados había acordado el año pasado ya había sido condenado a una pena condicional por un hecho de estas características. Solicitó que se le dicte la preventiva por 30 días, pero el juez aceptó sólo por 15.

Detienen a presuntos miembros de una banda de rompevidrios en Tucumán

Detienen a presuntos miembros de una banda de rompevidrios en Tucumán

Este es el segundo robo de esta modalidad que fue concretado en Yerba Buena en menos de dos semanas. El anterior ataque se registró el 5 de agosto en la intersección de las avenidas Aconquija y Solano Vera. Personal de la ex Brigada detuvo a dos sospechosos, pero sólo a uno de ellos se le dictó la prisión preventiva. Fuentes del ministerio de Seguridad señalaron que se montará un operativo de prevención en la zona para evitar más robos.

Temas Yerba BuenaInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica
1

Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios
2

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios

Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council
3

Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral
4

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos
5

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

“Haz que regrese”: terror sobrenatural

“Haz que regrese”: terror sobrenatural

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

“Poesía abierta”: documental y homenaje

“Poesía abierta”: documental y homenaje

“Nadie 2”: una comedia violenta

“Nadie 2”: una comedia violenta

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios