Dos “rompevidrios” fueron procesados

Dos jóvenes fueron procesados por la Justicia por haber cometido un ataque de “rompevidrios” en Yerba Buena. Este es el segundo hecho de esta modalidad que se ha denunciado en menos de dos semanas.
El auxiliar Rodrigo Bilbao, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Picón, informó que el lunes al mediodía, un joven rompió el vidrio de la puerta trasera de una camioneta que estaba estacionada en Lola Mora al 100. Después de apoderarse de una mochila en la que había $100.000 corrió hasta el lugar donde lo aguardaba un cómplice en una moto con la que huyó hacia la avenida Alfredo Guzmán y Aconquija, donde lo esperaba para continuar escapando. La víctima había realizado un trámite en el lugar que está en la zona.
Preventiva
El representante del Ministerio Público dijo que uno de los acusados había acordado el año pasado ya había sido condenado a una pena condicional por un hecho de estas características. Solicitó que se le dicte la preventiva por 30 días, pero el juez aceptó sólo por 15.
Este es el segundo robo de esta modalidad que fue concretado en Yerba Buena en menos de dos semanas. El anterior ataque se registró el 5 de agosto en la intersección de las avenidas Aconquija y Solano Vera. Personal de la ex Brigada detuvo a dos sospechosos, pero sólo a uno de ellos se le dictó la prisión preventiva. Fuentes del ministerio de Seguridad señalaron que se montará un operativo de prevención en la zona para evitar más robos.