Dos “rompevidrios” fueron procesados

El auxiliar Rodrigo Bilbao, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Picón, informó que el lunes al mediodía, un joven rompió el vidrio de la puerta trasera de una camioneta que estaba estacionada en Lola Mora al 100. Después de apoderarse de una mochila en la que había $100.000 corrió hasta el lugar donde lo aguardaba un cómplice en una moto con la que huyó hacia la avenida Alfredo Guzmán y Aconquija, donde lo esperaba para continuar escapando. La víctima había realizado un trámite en el lugar que está en la zona.