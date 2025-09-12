"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Persecución

El hecho fue observado por dos efectivos de la Patrulla Motorizada que realizaban tareas de prevención. Se inició una persecución por varias cuadras hasta que los uniformados se aproximaron a los acusados. En la intersección de Pellegrini y las Piedras, el delincuente que iba de acompañante le pegó una patada a la moto de uno de los efectivos provocando su caída y lesiones. Metros después, los perseguidos terminaron colisionando con el otro policía que también quedó inmovilizado por los golpes que sufrió.