"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los “rompevidrios” tiraron a un efectivo y chocaron a otro. Con 13 días de preventiva.

Hace 2 Hs

Dos “rompevidrios” fueron procesados por robar un bolso y provocar lesiones a los policías que los persiguieron durante varias cuadras.

El miércoles, cerca de las 9, un hombre detuvo su camioneta para abrir el portón e ingresar la camioneta en la que se movilizaba a su domicilio ubicado en San Juan al 2.000. Los acusados, que circulaban en una motocicleta Motomel 110, rompieron el vidrio de la puerta trasera del lado del conductor y apoderarse de un bolso que contenía ropa y otros elementos de la víctima.

Persecución

El hecho fue observado por dos efectivos de la Patrulla Motorizada que realizaban tareas de prevención. Se inició una persecución por varias cuadras hasta que los uniformados se aproximaron a los acusados. En la intersección de Pellegrini y las Piedras, el delincuente que iba de acompañante le pegó una patada a la moto de uno de los efectivos provocando su caída y lesiones. Metros después, los perseguidos terminaron colisionando con el otro policía que también quedó inmovilizado por los golpes que sufrió.

Los imputados se levantaron rápidamente, dejando abandonado el vehículo, y corrieron dos cuadras, hasta que fueron atrapados por otros efectivos en Miguel Lillo y General Paz. Los efectivos fueron trasladados a una clínica para ser atendidos.

“Consideramos que se trató de un hecho grave. La víctima fue sorprendida cuando llegaba de su lugar de trabajo y despojada de sus pertenencias. La víctima fue seleccionada por los imputados, quienes advirtieron que llevaba un bolso”, destacó la auxiliar Rosario Costa que, siguiendo las instrucciones de la fiscala Susana Cordisco, pidió que ambos sean acusados del robo y lesiones.

“La actitud posterior frente a los uniformados, demuestra en forma clara su reticencia a someterse al proceso que culminó en la aprehensión de los mencionados”, agregó la representante del Ministerio Público que pidió que a ambos se les dictara la prisión preventiva por 29 días. El magistrado interviniente aceptó parcialmente lo solicitado. Sí mantuvo la acusación, pero ordenó que fueran enviados a un calabozo por 13 días.

