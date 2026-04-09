La Municipalidad capitalina incorpora BachIA, una nueva herramienta para la detección de baches

Por su parte, Abraham precisó que “el sistema BachIA lo que hace es captar a través de una cámara que colocamos en un móvil del Municipio los distintos tipos de potenciales baches. Una primera inteligencia los detecta y una segunda hace la clasificación en distintos niveles según la peligrosidad que tengan: nivel uno, nivel dos o de nivel tres, que serían los de atención urgente”.