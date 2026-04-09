Roberto Pettinato defendió a su hijo Felipe en el juicio por la muerte del neurólogo: "No vamos a ser felices nunca más"

Resumen para apurados
- Roberto Pettinato defendió a su hijo Felipe en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, cuestionando la falta de pruebas ante el inminente veredicto en Buenos Aires.
- La fiscalía pidió 4 años y 7 meses de prisión, mientras la querella exige 15. El hecho ocurrió durante un incendio en el departamento del acusado bajo un marco de consumos problemáticos.
- El músico reclama la absolución alegando dudas sobre la autoría del fuego. La sentencia sentará un precedente sobre responsabilidad penal en siniestros vinculados a la salud mental.
La causa judicial que investiga a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo continúa generando repercusiones en los tribunales y en los medios, mientras crece la expectativa por el veredicto. En ese contexto, su padre, Roberto Pettinato, volvió a defenderlo públicamente y cuestionó la falta de pruebas en su contra.
El músico se expresó en una entrevista con el programa Puro Show, de El Trece, en medio de un proceso en el que la querella pidió una condena de 15 años de prisión, mientras que el fiscal solicitó una pena de cuatro años y siete meses de cárcel.
“El juicio, estuve la vez pasada. Me parece que uno tiene que decir las cosas como son. Y yo lo dije esto antes, dos sesiones antes de todo esto: si están las pruebas...”, sostuvo. En esa línea, remarcó: “Salió en Clarín el fiscal diciendo sinceramente: ‘Debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas’”.
Pettinato insistió en que, al tratarse de un proceso penal, la existencia de pruebas es determinante. “En el penal, si está, como en las películas, si está el cuerpo, está. Si está el arma, entonces está. Si están tus huellas en el arma, entonces está más. Y la verdad que sinceramente no lo está”, afirmó.
El caso se remonta al incendio en el que murió Rodrigo, hecho por el cual la Justicia busca determinar la responsabilidad de Felipe Pettinato bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte.
Durante la entrevista, el conductor también se refirió al contexto en el que ocurrió el episodio y reconoció que su hijo y la víctima compartían consumos problemáticos. “Es verdad que fueron compañeros de consumo. Y cuando pasan esas cosas de día y medio, dos días, delirio, suelen suceder accidentes”, señaló. Incluso planteó una hipótesis contrafáctica: “¿Y si hubiese sido al revés? ¿Y si era Felipe el que se moría?”.
Sobre el estado actual de su hijo, aseguró que se encuentra contenido y en tratamiento. “Está superbién, muy tranquilo. Siempre estuvo superbién y muy tranquilo. Yo también le decía: ‘¿Vos estás bien?’ Y él me decía: ‘Sí, estoy bien porque...’. Yo no sé qué pasó y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad. Por eso no declara. Y tampoco está en condiciones muy bien de... Él sigue haciendo terapia, terapia y clínica, clínica”, detalló.
De cara al desenlace judicial, Pettinato fue categórico. “Felipe no es que no tiene que serlo. Felipe no debe salir culpable. Debe salir absuelto. Y su vida va a continuar como la que te pasaría a vos o a mí si nos pasa algo así. No vamos a ser felices nunca más”, expresó.
También respondió a declaraciones de un integrante de la familia del neurólogo fallecido. “Es el hermanastro, que creo que incluso hasta Melchor no lo quería. Yo me acuerdo haber hablado con Melchor del hermanastro. No lo quería mucho, pero de todos modos, ponele que él piense eso. Bueno, piensa eso, pero es un tipo que no lo llamaron, ni la querella lo llamó para decir su gran opinión”, sostuvo.
En la entrevista, además, se refirió a su vínculo con su otro hijo, Homero, quien está próximo a lanzar un disco en el que participó. “Homero es un genio, realmente”, afirmó.
No es la primera vez que el músico se pronuncia sobre el caso. Semanas atrás, en el mismo programa, ya había subrayado la complejidad del proceso y la necesidad de pruebas contundentes en el ámbito penal. “El código penal no es igual que los códigos civiles. El código penal exige tener las pruebas muy claras”, indicó.
En ese sentido, reiteró su postura sobre el expediente. “No existe el ‘a mí me parece que’. O gente que dice: ‘A nosotros nos parece que evidentemente’. Eso es lo que tienen que probar realmente”, planteó.
Pettinato aseguró confiar en que el proceso concluirá favorablemente para su hijo, al considerar que no existen elementos concluyentes. “Yo creo que va a salir todo bien porque no están las pruebas, no se sabe quién inició el incendio, no se sabe si hubo intencionalidad. Son cosas del código penal. Es así: la tengo o no la tengo. Si no está, no está. Si está, que Dios lo ayude”, concluyó.