Roberto Pettinato defendió a su hijo Felipe en el juicio por la muerte del neurólogo: "No vamos a ser felices nunca más"

Sobre el estado actual de su hijo, aseguró que se encuentra contenido y en tratamiento. “Está superbién, muy tranquilo. Siempre estuvo superbién y muy tranquilo. Yo también le decía: ‘¿Vos estás bien?’ Y él me decía: ‘Sí, estoy bien porque...’. Yo no sé qué pasó y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad. Por eso no declara. Y tampoco está en condiciones muy bien de... Él sigue haciendo terapia, terapia y clínica, clínica”, detalló.