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"Honora", el disco que muestra la otra cara maravillosa de Flea

El músico abandonó la zona de confort que representa empuñar el bajo de Red Hot Chili Peppers para firmar un primer disco solista carente de la energía del funk rock. Escuchalo.

Flea Flea
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 3 Hs

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