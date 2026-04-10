Cultura› SONIDOS "Honora", el disco que muestra la otra cara maravillosa de Flea El músico abandonó la zona de confort que representa empuñar el bajo de Red Hot Chili Peppers para firmar un primer disco solista carente de la energía del funk rock. Escuchalo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Flea Por Guillermo Monti Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Red Hot Chili Peppers Tamaño texto Comentarios Lo más popular Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200