Se renueva el contrapunto por el Presupuesto tucumano

Resumen para apurados
- El ministro Daniel Abad y economistas de Federalismo y Libertad debaten hoy en Tucumán por el gasto público y la eficiencia del presupuesto provincial bajo la gestión de Jaldo.
- La fundación critica la falta de obra pública y 'gastos improductivos', mientras el Gobierno defiende el uso de recursos propios ante el desfinanciamiento nacional en áreas clave.
- La disputa refleja la tensión por la autonomía financiera provincial. El destino de fondos en seguridad, salud y transporte marcará la evaluación ciudadana de la gestión actual.
La disputa por los números se traduce en las palabras. La forma en que gasta el Estado provincial se convirtió en el eje de un contrapunto que tiene como protagonistas a los economistas de la Fundación Federalismo y Libertad, que elaboraron un crítico informe sobre el Presupuesto, y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, que defendió la gestión y tildó de inconsistente al análisis de aquellos expertos.
El director de Políticas Públicas de la fundación, Pablo Pero, había defendido a su par Bernabé Salas, que fue el primer blanco de las respuestas ministeriales. Pero, en su exposición, dijo que la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo mantiene los “bolsones de gastos improductivos” y añadió que toda política pública es política. “Es política que el gobierno decida ser una de las provincias que menos invierte en obra pública. Y no vale como excusa decir que la Nación no envía dinero”, remarcó el economista y docente. Ante esto, el ministro de Economía tomó la posta y afirmó que, si es político, entonces Pero y Salas “reconocen que la Nación desfinanció a la provincia y, sin embargo, las obras que ejecuta la actual gestión se encaran con recursos propios”.
Abad recordó que un presupuesto es anual y que “las políticas son de corto, mediano y largo plazo, que exceden el año presupuestario”.
Les sugirió a los economistas que recorran las obras que se están ejecutando, tanto en materia hídrica, como en viviendas. Asimismo, le espetó que la Provincia financia el fortalecimiento de la seguridad, como el caso de la nueva cárcel en Benjamín Paz, y, en materia de salud pública, adquiere vacunas contra el dengue. “Como una manera de contribuir a la mejora de un servicio tan esencial para la sociedad, el Poder Ejecutivo ha participado de la compra de 100 colectivos. Si eso no es pensar en el futuro de los tucumanos, lo contrario es tener una mirada corta y sesgada”, fundamentó el titular de Economía.