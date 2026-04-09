Se renueva el contrapunto por el Presupuesto tucumano

El director de Políticas Públicas de la fundación, Pablo Pero, había defendido a su par Bernabé Salas, que fue el primer blanco de las respuestas ministeriales. Pero, en su exposición, dijo que la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo mantiene los “bolsones de gastos improductivos” y añadió que toda política pública es política. “Es política que el gobierno decida ser una de las provincias que menos invierte en obra pública. Y no vale como excusa decir que la Nación no envía dinero”, remarcó el economista y docente. Ante esto, el ministro de Economía tomó la posta y afirmó que, si es político, entonces Pero y Salas “reconocen que la Nación desfinanció a la provincia y, sin embargo, las obras que ejecuta la actual gestión se encaran con recursos propios”.