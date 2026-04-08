Presupuesto 2026 en Tucumán: el gasto vuelve a crecer y se pone bajo la lupa su destino
Resumen para apurados
- Tucumán proyecta un presupuesto 2026 con gasto récord. El economista Bernabé Salas advierte que el Ejecutivo prioriza el gasto corriente sobre la inversión en obra pública.
- El 95% de los recursos se destina a salarios y funcionamiento, mientras la inversión en capital sigue relegada y con proyecciones de inflación que ya quedaron desactualizadas.
- Sin inversión en infraestructura, la provincia mantiene un estancamiento productivo desde 2011. El debate central gira hoy en la calidad del gasto para construir el futuro.
El presupuesto 2026 de Tucumán proyecta un nuevo crecimiento del gasto público, que incluso superaría el nivel máximo histórico alcanzado en 2023. Sin embargo, detrás de esa expansión se esconde una estructura que, según advirtió a LA GACETA el economista Bernabé Salas, continúa priorizando el gasto corriente por sobre la inversión en obras que impulsen el desarrollo.
Salas, uno de los autores del informe elaborado por la Fundación Federalismo y Libertad, contó que el análisis muestra una secuencia clara; tras un ajuste en 2024, el gasto volvió a crecer en 2025 y seguiría en alza el próximo año. Pero el foco no está solo en cuánto se gasta, sino en cómo se distribuyen esos recursos.
“Hay que preguntarse cómo gasta la provincia”, dijo el economista. En ese sentido, planteó que el problema estructural de Tucumán es la caída sostenida del gasto de capital, es decir, la inversión en infraestructura, obra pública y bienes durables. Hace dos décadas, este tipo de erogaciones representaba cerca del 15% del presupuesto. Hoy, la realidad es muy distinta.
“En 2025 se ejecutó menos del 4% en gasto de capital, y aunque para 2026 se proyecta un 8%, históricamente eso no se cumple”, advirtió. La tendencia, según señaló, es que lo presupuestado en obras se subejecute sistemáticamente.
En contraste, el gasto corriente, principalmente salarios y funcionamiento del Estado, absorbe casi la totalidad de los recursos. “El 95% del presupuesto se va en gastos corrientes”, sostuvo Salas. Y si bien reconoció que estos gastos son necesarios para sostener la estructura estatal, insistió en que el debate debe centrarse en el equilibrio: “cuánto se destina a funcionar y cuánto a generar condiciones de desarrollo”.
El informe también pone la lupa sobre partidas poco transparentes. El economista mencionó el caso de “erogaciones a cargo del Tesoro”, que representan más del 3% del presupuesto y no detallan con precisión su destino. “Son 320 cargos que concentran una masa salarial enorme. Es muchísima plata que podría destinarse a infraestructura”, cuestionó.
Otro punto clave del análisis es el contexto macroeconómico. El presupuesto fue elaborado con una proyección de inflación del 10,1% anual, en línea con estimaciones nacionales que ya quedaron desactualizadas. “En el primer trimestre ya acumulamos cerca de un 9%, por lo que la inflación anual va a superar ampliamente ese número”, explicó. Esto implica que, en la práctica, el gasto real terminará siendo mayor al previsto.
Además, relativizó uno de los argumentos habituales del Gobierno provincial: la falta de recursos nacionales. “Tucumán fue una de las provincias más beneficiadas por transferencias discrecionales en 2025”, señaló, y agregó que, aun así, no se observan obras de gran magnitud.
Para el economista, el desafío de fondo sigue siendo el mismo desde hace años: revertir el estancamiento productivo. “Tucumán no crece desde 2011. Sin inversión en infraestructura, es muy difícil cambiar esa tendencia”, advirtió.
Salas concluyó que el debate presupuestario no debe limitarse a la magnitud del gasto, sino a su calidad. “La discusión central es si estamos usando los recursos para sostener el presente o para construir el futuro”, resumió.