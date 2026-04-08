Presupuesto 2026 en Tucumán: el gasto vuelve a crecer y se pone bajo la lupa su destino

Otro punto clave del análisis es el contexto macroeconómico. El presupuesto fue elaborado con una proyección de inflación del 10,1% anual, en línea con estimaciones nacionales que ya quedaron desactualizadas. “En el primer trimestre ya acumulamos cerca de un 9%, por lo que la inflación anual va a superar ampliamente ese número”, explicó. Esto implica que, en la práctica, el gasto real terminará siendo mayor al previsto.