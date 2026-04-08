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Daniel Abad dijo que el Presupuesto provincial es "responsable y realista"

El ministro de Economía cargó contra el informe de la Fundación Federalismo y Libertad; dijo que "carece de rigurosidad y es tendencioso en términos políticos"

El ministro de Economía, Daniel Abad. El ministro de Economía, Daniel Abad.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, defendió el Presupuesto provincial calificándolo de 'responsable y realista' ante cuestionamientos de sectores privados locales.
  • Abad rechazó un informe de la Fundación Federalismo y Libertad por considerarlo falto de rigurosidad técnica y sesgado políticamente contra la actual gestión de gobierno.
  • Esta respuesta oficial busca blindar la credibilidad de las finanzas públicas provinciales y neutralizar críticas externas en un contexto de fuerte ajuste y debate fiscal.
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