Daniel Abad dijo que el Presupuesto provincial es "responsable y realista"

El ministro de Economía, Daniel Abad.
Resumen para apurados
- El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, defendió el Presupuesto provincial calificándolo de 'responsable y realista' ante cuestionamientos de sectores privados locales.
- Abad rechazó un informe de la Fundación Federalismo y Libertad por considerarlo falto de rigurosidad técnica y sesgado políticamente contra la actual gestión de gobierno.
- Esta respuesta oficial busca blindar la credibilidad de las finanzas públicas provinciales y neutralizar críticas externas en un contexto de fuerte ajuste y debate fiscal.
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