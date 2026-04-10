“Cuando el ministro nos critica, nos da la razón”: economistas le responden a Abad por el gasto en Tucumán

El clásico presupuestario tiene un nuevo capítulo. Los economistas de la Fundación Federalismo y Libertad advirtieron que, tras un ajuste en 2024, el gasto público en Tucumán volvió a crecer en 2025 y seguiría en alza el próximo año. Pero el foco no está solo en cuánto se gasta, sino en cómo se distribuyen esos recursos, advirtió Bernabé Salas, uno de los autores del diagnóstico privado. Frente a estas críticas, el propio ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, tildó al trabajo de tendencioso en términos políticos y que le falta rigurosidad en el tratamiento de las cifras.