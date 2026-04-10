“Cuando el ministro nos critica, nos da la razón”: economistas le responden a Abad por el gasto en Tucumán

Resumen para apurados
- Economistas de Federalismo y Libertad cruzaron al ministro Daniel Abad por el aumento del gasto y la falta de transparencia en el presupuesto 2025-2026 de la provincia de Tucumán.
- Tras un ajuste en 2024, el gasto volvió a crecer. El ministro justificó el alza por salarios, mientras que los expertos denuncian subejecución de obras e impuestos elevados.
- La controversia expone la tensión entre el gobierno de Jaldo y sectores técnicos. El debate futuro se centrará en la rendición de cuentas y la competitividad fiscal de la provincia.
El clásico presupuestario tiene un nuevo capítulo. Los economistas de la Fundación Federalismo y Libertad advirtieron que, tras un ajuste en 2024, el gasto público en Tucumán volvió a crecer en 2025 y seguiría en alza el próximo año. Pero el foco no está solo en cuánto se gasta, sino en cómo se distribuyen esos recursos, advirtió Bernabé Salas, uno de los autores del diagnóstico privado. Frente a estas críticas, el propio ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, tildó al trabajo de tendencioso en términos políticos y que le falta rigurosidad en el tratamiento de las cifras.
Ahora, el director de Políticas Públicas de la fundación, Pablo Pero, salió a responderle al funcionario del gobernador Osvaldo Jaldo, al decir que, “cuando el ministro nos critica, nos da la razón”.
El economista, coautor del trabajo sobre las finanzas públicas provinciales, apeló al mismo formato que Abad para responder a los cuestionamientos. Y señala que, en ese informe, se probó lo que se dijo con las mismas cifras oficiales:
1-De cumplirse la proyección, 2026 sería el año del presupuesto público más pesado de la historia. El ministro no niega eso; sólo lo justifica aduciendo que hace falta recomponer el salario. Por supuesto , pensamos igual, pero hace caso omiso del mantenimiento de bolsones de gasto improductivo, indicó Pero.
2- Acepta que hay líneas presupuestarias enormes sin claridad. Trata de justificarlo, pero eso no nos quita razón, al contrario, la fortalece y prueba la poca claridad del presupuesto, apunta.
Y Pero va más allá. “Dice el ministro de Economía que el informe es político. Por supuesto, toda política pública es política. Es política que el gobierno decida ser una de las provincias que menos invierte en obra pública. Y no vale como excusa decir que la Nación no envía dinero. La política nacional es similar para todas; sin embargo, Tucumán está consistentemente en el top five de las que menos invierte. ¿Cómo hacen las otras?”, plantea el docente de la UNT.
Pero aclara que es una decisión política del gobierno subir impuestos, mientras las provincias vecinas los bajan. “Donde no compartimos con el ministro es cuando dice que nos falta rigurosidad. Somos estrictamente rigurosos cuando decimos que en Tucumán se subejecuta más del 50% de la obra que se presupuesta”, argumenta.
“Somos estrictamente rigurosos cuando decimos que no hay claridad. Para no abundar, la ley establece la obligación de detallar el presupuesto de cada comuna, y sin embargo cada año se busca artilugios legales para evitar la claridad”, completa el economista. Citando a su par Salas, Pablo Pero sostiene que “sería bueno ver un presupuesto que se ocupe de construir el futuro, y no solo de sostener un presente que se esfuma”.