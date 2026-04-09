La FIA y los equipos de Fórmula 1 pactaron ajustes inmediatos para las reglas de 2026

El foco de la discusión no estuvo centrado en cómo mejorar el sobrepaso, sino en un problema más profundo que desvela a los ingenieros: la gestión de la energía. El temor a que los monoplazas sufran de "inanición energética" (quedarse sin potencia eléctrica en plena recta) ha disparado las alarmas, y el consenso en el paddock es que se necesitan ajustes antes de que el nuevo reglamento sea una trampa sin salida.