La FIA y los equipos de Fórmula 1 pactaron ajustes inmediatos para las reglas de 2026
Tras una reunión clave este jueves, la federación y las escuderías trazaron un cronograma de urgencia para ajustar la gestión energética de los motores y evitar problemas de potencia -y seguridad- que afecten la competitividad y el espectáculo en pista.
Resumen para apurados
- La FIA y los equipos de F1 acordaron este jueves ajustar las reglas técnicas de 2026 para resolver fallas en la gestión energética y garantizar la seguridad en pista.
- Ante el riesgo de falta de potencia eléctrica en rectas, se trazó un cronograma de reuniones en abril para pulir la normativa y evitar baches que afecten la competitividad.
- Estos ajustes buscan estabilidad técnica a largo plazo y asegurar el espectáculo. La ratificación final definirá el rendimiento de los monoplazas en la nueva era de la categoría.
El búnker técnico de la Fórmula 1 no descansa. Tras una cumbre clave celebrada este jueves 9 de abril, los equipos y la FIA han sellado un compromiso para meter mano de forma inmediata a las regulaciones técnicas de 2026. La reunión, que funcionó como el primer "round" de una serie de encuentros técnicos, dejó una conclusión clara: aunque el espectáculo en pista viene cumpliendo, hay baches reglamentarios, especialmente en el área de la seguridad y la clasificación, que no pueden esperar.
El foco de la discusión no estuvo centrado en cómo mejorar el sobrepaso, sino en un problema más profundo que desvela a los ingenieros: la gestión de la energía. El temor a que los monoplazas sufran de "inanición energética" (quedarse sin potencia eléctrica en plena recta) ha disparado las alarmas, y el consenso en el paddock es que se necesitan ajustes antes de que el nuevo reglamento sea una trampa sin salida.
El cronograma de la reforma
La FIA ha trazado una hoja de ruta frenética para que los cambios lleguen con luz verde al Gran Premio de Miami. El proceso, que será una carrera contra el reloj, se divide en las siguientes estaciones:
15 de abril: Reunión de reglamentaciones deportivas para analizar cómo los cambios técnicos impactarán en el desarrollo de las carreras.
16 de abril: Segunda sesión de expertos técnicos para pulir las propuestas y evaluar nuevas ideas surgidas tras la reunión de hoy.
20 de abril: Cumbre de jefes de equipo con la cúpula de la F1 y la FIA para votar las propuestas finales en la comisión de la F1.
Ratificación final: Una vez aprobado por la comisión, el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA dará el sello definitivo antes de la cita en Florida.
Diálogo tenso pero constructivo
Desde la FIA calificaron la jornada como un "diálogo constructivo sobre temas difíciles", reconociendo que la naturaleza competitiva de los equipos hace que no siempre sea fácil encontrar un punto medio. Sin embargo, la prioridad hoy parece ser la estabilidad del reglamento a largo plazo.
“Hubo un compromiso de realizar ajustes en algunos aspectos de las regulaciones en el área de gestión de energía”, informaron desde la Federación, dejando en claro que el objetivo es evitar que el espectáculo de la clasificación se vea empañado por las limitaciones de las nuevas unidades de potencia.
En la F1, como en el asfalto, los detalles definen el resultado. El plan ya está en marcha y las próximas dos semanas serán decisivas para saber qué tipo de monoplazas veremos en el futuro cercano.