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Colapinto correrá en Buenos Aires con un Fórmula 1 histórico de Räikkönen

El argentino será protagonista de una exhibición el 26 de abril con el Lotus E20 de 2012, un monoplaza icónico por su potencia, sonido y legado en la Fórmula 1.

El monoplaza Lotus E20 fue manejado por Kimi Raikkonen. El monoplaza Lotus E20 fue manejado por Kimi Raikkonen.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto conducirá un Lotus E20 de 2012 en una exhibición el 26 de abril en Palermo, Buenos Aires, para acercar la Fórmula 1 histórica al público argentino.
  • El monoplaza, con motor V8 de 2.4 litros, es el mismo que Kimi Räikkönen llevó a la victoria en 2012. Pertenece a Alpine y destaca por su potencia y sonido analógico.
  • El evento busca capitalizar el fervor por Colapinto en el país. Representa un hito promocional que vincula la tradición de la categoría con el presente del automovilismo nacional.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto será uno de los grandes atractivos de una exhibición que promete marcar agenda en Buenos Aires. El próximo 26 de abril, el piloto argentino girará en un circuito callejero en Palermo al mando de un Fórmula 1 histórico: el Lotus E20 de 2012, una verdadera joya de otra era de la categoría.

El monoplaza no es uno más. Se trata del mismo auto con el que Kimi Räikkönen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi en 2012, en una temporada que quedó en la memoria de los fanáticos. Diseñado por James Allison, pertenece a la última etapa previa a la era híbrida, lo que lo convierte en una pieza muy valorada dentro del mundo del automovilismo.

En términos técnicos, el E20 cuenta con un motor V8 atmosférico de 2.4 litros, capaz de alcanzar las 18.000 revoluciones por minuto. Esa configuración no solo le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos, sino también alcanzar velocidades cercanas a los 300 km/h. Además, está equipado con una caja semiautomática de siete marchas, característica típica de la Fórmula 1 de esa época.

Más allá de la marca Lotus, el vehículo pertenece actualmente a la estructura que hoy compite como Alpine F1 Team, heredera de una larga tradición que incluye nombres como Renault y Benetton.

La elección de este auto no es casual: su mecánica completamente analógica permitirá al público vivir una experiencia distinta, especialmente por el sonido del motor, mucho más crudo e intenso que el de los monoplazas actuales. Una oportunidad única para ver y escuchar de cerca a un Fórmula 1 de otra generación.

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