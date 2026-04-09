Colapinto correrá en Buenos Aires con un Fórmula 1 histórico de Räikkönen

El monoplaza no es uno más. Se trata del mismo auto con el que Kimi Räikkönen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi en 2012, en una temporada que quedó en la memoria de los fanáticos. Diseñado por James Allison, pertenece a la última etapa previa a la era híbrida, lo que lo convierte en una pieza muy valorada dentro del mundo del automovilismo.