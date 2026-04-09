Ordenan operativos en 15 clubes del fútbol argentino por la causa contra Sur Finanzas

Resumen para apurados
- El juez Luis Armella ordenó este jueves operativos en 15 clubes de fútbol por presunto lavado de activos y asociación ilícita en el marco de la investigación a Sur Finanzas.
- La Justicia busca contratos y registros contables para verificar si los fondos de patrocinios ingresaron legalmente. Ariel Vallejo, dueño de la firma, será indagado el 5 de mayo.
- La causa pone bajo la lupa la relación de la AFA con la financiera y podría revelar maniobras defraudatorias. El impacto judicial marcará un precedente en el control de patrocinios.
La Justicia Federal dio un nuevo paso en la investigación por presunta asociación ilícita y lavado de activos que involucra a la financiera Sur Finanzas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este jueves una serie de procedimientos en 15 clubes del fútbol argentino con el objetivo de secuestrar documentación clave sobre los vínculos comerciales con la empresa de Ariel Vallejo.
Los clubes bajo la lupa
Según informó el diario Clarín, los operativos, coordinados por la Policía Federal, se desarrollaron en instituciones de diversas categorías. Entre los clubes afectados se encuentran: Independiente, San Lorenzo, Racing, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Deportivo Morón, Brown de Adrogué Deportivo Armenio, Excursionistas, Defensores de Glew, Acassuso, Dock Sud y Victoriano Arenas.
Qué busca la Justicia
A pedido de la fiscal Cecilia Incardona, los efectivos solicitaron actas de comisiones directivas, libros contables, contratos de sponsoreo, préstamos, mutuos y registros de descuentos de cheques.
El foco de la investigación, que contará con el apoyo técnico de la DAJuDeCO (Corte Suprema) y la Policía Federal, es determinar si los fondos de los patrocinios ingresaron efectivamente al patrimonio neto de los clubes, detallando fechas y cuentas bancarias de destino. Según la fiscalía, estos acuerdos comerciales podrían haber sido utilizados para encubrir maniobras defraudatorias y el flujo de dinero no declarado para la financiera.
Indagatorias y medidas cautelares
El dueño de la firma, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de ser el jefe de una presunta organización dedicada a la intermediación financiera ilegal y préstamos usurarios.
Junto a él, otras 13 personas deberán declarar, incluyendo a su madre y su pareja, quienes ocupan cargos en sus empresas. Como parte de las medidas dispuestas por el juez Armella, se dictó la inhibición general de bienes para los imputados y 15 empresas vinculadas, además de la prohibición de salir del país y el secuestro de 10 vehículos de alta gama.
El vínculo con el fútbol
Sur Finanzas logró una rápida expansión en el ámbito deportivo, llegando a ser sponsor oficial de la AFA y de numerosos equipos. En declaraciones públicas previas, el propio Vallejo había reconocido que su llegada al fútbol se produjo a través del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia. Cabe recordar que, en etapas anteriores de esta causa, ya se habían realizado allanamientos tanto en la sede de la calle Viamonte como en 18 estadios del país.