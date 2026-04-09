Ordenan operativos en 15 clubes del fútbol argentino por la causa contra Sur Finanzas

El vínculo con el fútbol

Sur Finanzas logró una rápida expansión en el ámbito deportivo, llegando a ser sponsor oficial de la AFA y de numerosos equipos. En declaraciones públicas previas, el propio Vallejo había reconocido que su llegada al fútbol se produjo a través del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia. Cabe recordar que, en etapas anteriores de esta causa, ya se habían realizado allanamientos tanto en la sede de la calle Viamonte como en 18 estadios del país.