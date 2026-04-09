Levantan el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su esposa en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti, y a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a ambos.