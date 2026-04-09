Levantan el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su esposa en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Resumen para apurados
- El juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa por una causa de presunto enriquecimiento ilícito impulsada en la justicia federal.
- El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir el patrimonio desde 2022, analizando compras de inmuebles, cuentas bancarias y la solvencia de prestamistas que figuran en sus registros.
- El peritaje contable será clave para establecer si los activos del funcionario están justificados. El resultado de la investigación impactará directamente en la gestión de gobierno.
El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti, y a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a ambos.
La decisión judicial responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene a su cargo la investigación penal y busca “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.
Según se detalló en el requerimiento, el objetivo es además “verificar el origen, circulación y aplicación de los fondos involucrados, contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas, adquisiciones, pasivos, consumos y demás movimientos observados, y establecer si éstos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada”.
La medida no solo alcanza al funcionario y su entorno directo. Lijo también ordenó levantar el secreto fiscal respecto de mujeres que figuran como prestamistas o acreedoras de la pareja. Entre ellas se encuentran Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
Pollicita fundamentó su pedido en el análisis de “los elementos ya incorporados” a la causa, entre los que mencionó informes registrales, escrituras, declaraciones juradas patrimoniales y testimonios.
El fiscal solicitó que el levantamiento del secreto abarque desde el 1 de enero de 2022, con el fin de reconstruir el patrimonio previo al ingreso de Adorni a la función pública y analizar las variaciones registradas antes y después de ese momento.
A partir de esta decisión, se avanzará con nuevas medidas. El fiscal pidió al Banco Central de la República Argentina que informe, desde esa fecha hasta la actualidad, la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros y operaciones registradas a nombre de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, la consultora de coaching de Angeletti.
El requerimiento incluye el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas, plazos fijos, créditos, préstamos, cajas de seguridad y cualquier otro producto financiero, junto con el movimiento completo de esas operatorias.
También se solicitó información sobre eventuales vínculos con billeteras virtuales, cuentas de pago, CVU, alias y otras plataformas del Sistema Nacional de Pagos, con identificación de los proveedores de servicios involucrados.
La fiscalía requirió además un detalle exhaustivo de los movimientos: ingresos y egresos, transferencias, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos, consumos con tarjetas y cualquier otra operación relevante, incluyendo datos sobre cuentas de origen y destino, contrapartes, fechas, montos y conceptos.
En paralelo, Pollicita pidió a ARCA que remita toda la información fiscal disponible sobre Adorni, Angeletti y la firma MasBe desde 2022, incluidas las declaraciones juradas completas de los impuestos a las ganancias y bienes personales, junto con anexos, papeles de trabajo y eventuales rectificaciones.
También solicitó datos laborales, previsionales y de facturación.
Respecto de las personas que figuran como acreedoras, el fiscal pidió que se analice su capacidad económica para determinar si los préstamos, créditos o garantías que aparecen en la documentación tienen sustento real. Para ello, requirió información sobre ingresos declarados, bienes, activos y cualquier otro dato relevante.
Entre las operaciones bajo análisis figuran movimientos vinculados a inmuebles: un departamento en la calle Miró, en Caballito, adquirido por Adorni; otro en avenida Asamblea, que fue hipotecado el 15 de noviembre de 2025; y el lote 380 del barrio Indio Cua, donde se encuentra una casa comprada por Angeletti ese mismo día.
En relación con este último, el fiscal también solicitó a la administración del country que informe de qué manera se canceló la tasa de ingreso de U$S 5000, abonada el 30 de noviembre de 2024, dos semanas después de la compra.
Finalmente, la fiscalía requirió que se informe si existen reportes de operaciones sospechosas vinculados a los investigados.