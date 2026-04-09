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Escándalo en la AFA: la Fiscalía pide incluir las retenciones por publicidad en la causa contra Tapia

El fiscal Claudio Navas Rial solicitó agravar el procesamiento contra el presidente de la entidad y otros directivos al considerar que la investigación debe incluir los millonarios montos retenidos a los clubes por patrocinios oficiales.

NUEVO REVÉS. La Fiscalía pidió agravar el procesamiento contra Tapia y Toviggino NUEVO REVÉS. La Fiscalía pidió agravar el procesamiento contra Tapia y Toviggino
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Claudio Navas Rial pidió agravar el procesamiento de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por la apropiación indebida de $19.300 millones en tributos de la AFA en Buenos Aires.
  • La causa investiga depósitos tardíos de aportes. Navas Rial sostiene que las retenciones del 7,5% por publicidad deben integrarse a la acusación para una valoración penal integral.
  • De ratificarse el pedido, los directivos irían a juicio oral con embargos mayores, lo que generaría una crisis de legitimidad y fragilidad institucional en la cúpula de la AFA.
Resumen generado con IA

El frente legal para la conducción del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo de tensión. El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, solicitó agravar el procesamiento que pesa sobre el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros directivos de peso. El eje del reclamo radica en que la acusación actual omitió un eslabón clave: las retenciones por publicidad que corresponden a los clubes.

Según informó el diario Clarín, la causa que cuenta con el procesamiento dictado por el juez Diego Amarante investiga la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto que escala a los $19.300 millones. Según la resolución judicial, la entidad habría ejecutado un plan sistemático de depósitos tardíos para obtener beneficios financieros con ese capital mientras se demoraba el pago a los organismos correspondientes.

El centro de la disputa: los ingresos por publicidad

Para el fiscal Navas Rial, el procesamiento original de Amarante pecó de un "análisis fragmentado". La controversia gira en torno a la retención del 7,50% que se aplica sobre el patrocinio publicitario oficial de los clubes. Mientras que el juez excluyó este punto al considerar que la AFA no actuó técnicamente como agente de retención en dicho concepto, la Fiscalía sostiene lo contrario.

Navas Rial argumenta que estas retenciones forman parte integral del régimen de aportes de la seguridad social y, por lo tanto, no pueden ser analizadas por separado. "El agravio se dirige a su indebida restricción por el análisis fragmentario de la maniobra, ya que exige una valoración integral", sostuvo el fiscal. De prosperar este planteo en la Cámara, el monto de los embargos -que hoy es de $350 millones para Tapia y Toviggino- debería incrementarse significativamente.

Camino al juicio oral

Mientras la Fiscalía busca profundizar la imputación, las defensas de Tapia, Toviggino, Gustavo Lorenzo (gerente general), Cristian Malaspina (secretario general) y Víctor Blanco (ex secretario) presentaron sus propias apelaciones para intentar revocar los procesamientos y lograr el sobreseimiento.

Sin embargo, la Cámara en lo Penal Económico ya dio una señal contundente esta semana al rechazar un pedido de sobreseimiento por "inexistencia de delito". Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio fueron claros: no se puede discutir la existencia del delito en esta instancia, ya que eso forma parte del análisis de fondo del juicio.

La decisión final de la Cámara será determinante. Si los magistrados ratifican los procesamientos e incluyen las retenciones por publicidad, el camino hacia el juicio oral quedará prácticamente allanado, poniendo a la dirigencia de la AFA en una situación de extrema fragilidad institucional y legal.

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoPablo TovigginoClaudio “Chiqui” Tapia
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