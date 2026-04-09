Escándalo en la AFA: la Fiscalía pide incluir las retenciones por publicidad en la causa contra Tapia

Navas Rial argumenta que estas retenciones forman parte integral del régimen de aportes de la seguridad social y, por lo tanto, no pueden ser analizadas por separado. "El agravio se dirige a su indebida restricción por el análisis fragmentario de la maniobra, ya que exige una valoración integral", sostuvo el fiscal. De prosperar este planteo en la Cámara, el monto de los embargos -que hoy es de $350 millones para Tapia y Toviggino- debería incrementarse significativamente.