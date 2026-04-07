La AFA en la mira: por qué la Justicia rechazó el descargo de Tapia y Toviggino en la causa por aportes

Sin embargo, los camaristas fueron tajantes al explicar que: A) La obligación persiste (las suspensiones de cobro judicial no eliminan el deber de depositar los aportes en tiempo y forma). B) Sin vía excepcional: el pedido de sobreseimiento sólo procede cuando la inexistencia de delito es "evidente", algo que en este caso requiere un análisis de prueba más profundo durante el juicio. C) Plazos vencidos: el fallo recordó que la apropiación indebida se concreta transcurridos los 30 días del vencimiento original del impuesto sin que se haya efectuado el pago.