La AFA en la mira: por qué la Justicia rechazó el descargo de Tapia y Toviggino en la causa por aportes
Según trascendió, el fallo desestimó el argumento de la defensa sobre la "inexistencia de delito". La causa por retención de impuestos y aportes patronales sigue firme contra la cúpula de la entidad.
Resumen para apurados
- La Justicia rechazó el sobreseimiento de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, confirmando su procesamiento por la retención indebida de $19 millones en aportes patronales de la AFA.
- La Cámara en lo Penal Económico desestimó el argumento de la defensa sobre beneficios fiscales, ratificando que la obligación de depositar los tributos persiste pese a las prórrogas.
- Este fallo debilita la situación legal de la cúpula del fútbol argentino y encamina a sus directivos hacia un juicio oral, comprometiendo la gestión administrativa de la entidad.
La cúpula de la AFA recibió una noticia adversa en los tribunales. La Cámara en lo Penal económico desestimó el recurso de apelación presentado por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, quienes buscaban el sobreseimiento bajo el argumento de "inexistencia de delito". Con este fallo, según informó el diario Clarín, se confirma el procesamiento de ambos dirigentes en una investigación que pone la lupa sobre el manejo de los fondos impositivos de la entidad.
El eje de la imputación
La causa, que lidera el juez Diego Amarante , investiga la presunta retención indebida de aproximadamente $19. millones correspondientes a impuestos y aportes patronales. La resolución de la Cámara no sólo complica la situación procesal de los directivos, sino que también respalda el camino recorrido por el magistrado, quien ya había rechazado planteos similares en el mes de febrero.
Cabe destacar que en este proceso actúan como querellantes el fiscal Claudio Navas Rial y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que sostiene la denuncia por la falta de transferencia de los tributos retenidos.
Los argumentos de la defensa y la respuesta judicial
La estrategia legal de la AFA, encabezada por los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, intentó justificar la falta de pagos amparándose en resoluciones del Ministerio de Economía que suspenden ejecuciones fiscales para entidades sin multas de lucro.
Sin embargo, los camaristas fueron tajantes al explicar que: A) La obligación persiste (las suspensiones de cobro judicial no eliminan el deber de depositar los aportes en tiempo y forma). B) Sin vía excepcional: el pedido de sobreseimiento sólo procede cuando la inexistencia de delito es "evidente", algo que en este caso requiere un análisis de prueba más profundo durante el juicio. C) Plazos vencidos: el fallo recordó que la apropiación indebida se concreta transcurridos los 30 días del vencimiento original del impuesto sin que se haya efectuado el pago.
Así, la justicia penal económica mantiene firme el procesamiento, marcando un escenario de incertidumbre para la máxima autoridad del fútbol argentino en una de las causas que más compromete su gestión.