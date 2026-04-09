Secciones
EconomíaNoticias económicas

La industria cayó 8,7% en febrero y acumuló ocho meses consecutivos en baja interanual

El Indec informó que la actividad manufacturera retrocedió en la mayoría de los sectores, con fuertes caídas en maquinaria, automotriz y textiles.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. FOTO ILUSTRATIVA / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Indec informó que la industria argentina cayó 8,7% interanual en febrero de 2026, sumando ocho meses de baja consecutiva por la fuerte retracción en la mayoría de sus sectores.
  • El retroceso afectó a 14 de 16 divisiones, con desplomes en textiles (-33,2%) y maquinaria (-29,4%), impulsados por el bajo consumo interno y la competencia de productos importados.
  • Con una baja acumulada del 6% en el primer bimestre, el sector fabril enfrenta un escenario crítico que proyecta desafíos para la reactivación productiva y el empleo en la región.
Resumen generado con IA

La actividad industrial manufacturera registró en febrero de 2026 una caída interanual del 8,7%, acumulando un descenso de un 6% en el primer bimestre del año, en un contexto de retracción generalizada en la mayoría de los sectores.

Así lo reflejó el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que a la vez confirmó la octava caída del sector industrial por octavo mes consecutivo (desde julio de 2025). 

En términos desestacionalizados, el índice también mostró una baja del 4% respecto de enero, mientras que la serie tendencia-ciclo evidenció una leve mejora del 0,2%.

El deterioro fue amplio: 14 de las 16 divisiones industriales presentaron caídas, con fuertes retrocesos en maquinaria y equipo, automotriz, textiles y electrónica.

El rubro alimentos y bebidas -de alta incidencia en el nivel general- también se contrajo, afectado por menores niveles de producción en segmentos clave como aceites, panificados y carne vacuna, en un escenario marcado por la debilidad del consumo, la caída de exportaciones en algunos complejos y una creciente competencia de productos importados en diversas ramas.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 6,9%; “Maquinaria y equipo”, 29,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 24,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 24,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 18,2%; “Productos de caucho y plástico”, 15,7%; “Industrias metálicas básicas”, 12,5%; “Productos textiles”, 33,2%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 12,3%; “Productos minerales no metálicos”, 7,2%; “Productos de metal”, 5,7%; “Productos de tabaco”, 14,9%; “Otro equipo de transporte”, 19,8%; y “Madera, papel, edición e impresión”, 1,5%. Por otra parte, se observan incidencias positivas en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 19,7%; y “Sustancias y productos químicos”, 3,7%.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosInstituto Nacional de Estadística y CensosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caen los bonos en dólares y el riesgo país opera por arriba de los 610 puntos

Caen los bonos en dólares y el riesgo país opera por arriba de los 610 puntos

Morosidad récord: cada vez más argentinos tienen problemas para pagar los impuestos y las cuotas de los colegios

Morosidad récord: cada vez más argentinos tienen problemas para pagar los impuestos y las cuotas de los colegios

Las ventas de lácteos en el mercado interno cayeron 5% en febrero

Las ventas de lácteos en el mercado interno cayeron 5% en febrero

Llevar tus finanzas personales y ahorrar puede ser una tarea fácil con el método Kakebo

Llevar tus finanzas personales y ahorrar puede ser una tarea fácil con el método Kakebo

Cómo funciona el nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación que ajusta por inflación y paga intereses cada mes

Cómo funciona el nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación que ajusta por inflación y paga intereses cada mes

Lo más popular
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada
1

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán
2

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni
3

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona
4

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán
5

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru
6

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Más Noticias
A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico

A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Efecto de la guerra en Medio Oriente: volar al exterior es un 15% más caro por el salto en el precio del petróleo

Efecto de la guerra en Medio Oriente: volar al exterior es un 15% más caro por el salto en el precio del petróleo

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La Unión Europea y el BID apuntan al NOA para financiar proyectos

La Unión Europea y el BID apuntan al NOA para financiar proyectos

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Comentarios