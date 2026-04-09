La industria cayó 8,7% en febrero y acumuló ocho meses consecutivos en baja interanual

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 6,9%; “Maquinaria y equipo”, 29,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 24,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 24,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 18,2%; “Productos de caucho y plástico”, 15,7%; “Industrias metálicas básicas”, 12,5%; “Productos textiles”, 33,2%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 12,3%; “Productos minerales no metálicos”, 7,2%; “Productos de metal”, 5,7%; “Productos de tabaco”, 14,9%; “Otro equipo de transporte”, 19,8%; y “Madera, papel, edición e impresión”, 1,5%. Por otra parte, se observan incidencias positivas en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 19,7%; y “Sustancias y productos químicos”, 3,7%.