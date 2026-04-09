La industria cayó 8,7% en febrero y acumuló ocho meses consecutivos en baja interanual

Resumen para apurados
- El Indec informó que la industria argentina cayó 8,7% interanual en febrero de 2026, sumando ocho meses de baja consecutiva por la fuerte retracción en la mayoría de sus sectores.
- El retroceso afectó a 14 de 16 divisiones, con desplomes en textiles (-33,2%) y maquinaria (-29,4%), impulsados por el bajo consumo interno y la competencia de productos importados.
- Con una baja acumulada del 6% en el primer bimestre, el sector fabril enfrenta un escenario crítico que proyecta desafíos para la reactivación productiva y el empleo en la región.
La actividad industrial manufacturera registró en febrero de 2026 una caída interanual del 8,7%, acumulando un descenso de un 6% en el primer bimestre del año, en un contexto de retracción generalizada en la mayoría de los sectores.
Así lo reflejó el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que a la vez confirmó la octava caída del sector industrial por octavo mes consecutivo (desde julio de 2025).
En términos desestacionalizados, el índice también mostró una baja del 4% respecto de enero, mientras que la serie tendencia-ciclo evidenció una leve mejora del 0,2%.
El deterioro fue amplio: 14 de las 16 divisiones industriales presentaron caídas, con fuertes retrocesos en maquinaria y equipo, automotriz, textiles y electrónica.
El rubro alimentos y bebidas -de alta incidencia en el nivel general- también se contrajo, afectado por menores niveles de producción en segmentos clave como aceites, panificados y carne vacuna, en un escenario marcado por la debilidad del consumo, la caída de exportaciones en algunos complejos y una creciente competencia de productos importados en diversas ramas.
En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 6,9%; “Maquinaria y equipo”, 29,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 24,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 24,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 18,2%; “Productos de caucho y plástico”, 15,7%; “Industrias metálicas básicas”, 12,5%; “Productos textiles”, 33,2%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 12,3%; “Productos minerales no metálicos”, 7,2%; “Productos de metal”, 5,7%; “Productos de tabaco”, 14,9%; “Otro equipo de transporte”, 19,8%; y “Madera, papel, edición e impresión”, 1,5%. Por otra parte, se observan incidencias positivas en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 19,7%; y “Sustancias y productos químicos”, 3,7%.