La UIT solicitó la declaración de emergencia industrial en Tucumán por la crisis

Resumen para apurados
- La Unión Industrial de Tucumán solicitó a la Legislatura declarar la emergencia industrial ante la caída de actividad, el aumento de costos y la baja del consumo en la provincia.
- El pedido surge por la alta presión tributaria y costos energéticos. La entidad propone alivios fiscales, como alícuota cero en Salud Pública y libre disponibilidad de saldos.
- Esta medida busca proteger el empleo y la sostenibilidad empresarial. El gobierno y la UIT coordinarán una comisión para elaborar una ley que impulse la recuperación del sector.
La Unión Industrial de Tucumán (UIT) solicitó ante la Legislatura el tratamiento de la declaración de la emergencia industrial provincial debido a la coyuntura “compleja” que atraviesa el sector privado local. La actual situación, según adujo la entidad, es resultado de la caída de la actividad, el aumento de costos, la baja del consumo y la presión tributaria, lo que compromete la sostenibilidad de las empresas, el empleo y las posibilidades de inversión en la provincia.
En una presentación formal, la UIT planteó la necesidad de avanzar con una ley específica y propuso la conformación de una comisión que elabore el proyecto de emergencia para el arco industrial. De acuerdo con la posición privada, el objetivo es generar herramientas que permitan sostener la actividad productiva y proteger los puestos de trabajo.
“En el contexto actual, la industria tucumana atraviesa una coyuntura compleja, marcada por la caída de la actividad debido el incremento sostenido de los costos productivos y energéticos, disminución sostenida del consumo, la presión tributaria en los distintos niveles del estado y las dificultades de acceso al financiamiento. Este escenario impacta directamente en la competitividad de nuestras empresas, comprometiendo su sostenibilidad, mantenimiento de puestos de trabajo, y las posibilidades de crecimiento e inversión”, subrayó la central empresarial local.
Además del pedido de emergencia, la UIT elevó una serie de medidas fiscales consideradas “prioritarias”. Entre ellas, solicitó la libre disponibilidad de los saldos a favor de Ingresos Brutos para mejorar la liquidez de las firmas y la aplicación de una alícuota cero en Salud Pública para reducir la carga tributaria.
También reclamó la suspensión de juicios y medidas cautelares por parte de organismos recaudadores provinciales y municipales, y la eliminación de los regímenes conocidos como “aduanas virtuales”, que “generan controles y percepciones adicionales sobre el ingreso de mercaderías y exigencias de radicación de nuestras empresas para operar con sectores tales como el minero”. “Estas prácticas incrementan los costos logísticos, afectan la libre circulación de bienes dentro del país y reducen la competitividad de la industria tucumana, por lo que su eliminación resulta clave para favorecer un mercado interno más integrado y eficiente”, argumentó.
La entidad industrial fundamentó sus pedidos en la “urgente necesidad” de generar condiciones que permitan sostener el entramado productivo y sentar las bases para una futura recuperación. En ese sentido, ratificó su disposición a trabajar de manera conjunta con el Gobierno provincial en la búsqueda de soluciones para el sector.
"Puede ayudar"
Este jueves, directivos de la UIT se reunieron con el titular de la Legislatura, Miguel Acevedo, para oficializar el pedido de la emergencia. En la reunión participaron el titular de la central industrial, Jorge Rocchia Ferro, y el secretario Santiago Bonatti, entre otros.
“Hoy, el gas está más caro, la energía está más cara, las importaciones son indiscriminadas y el consumo ha bajado. La emergencia industrial puede ayudar mucho”, expresó el presidente de la entidad.
El titular de la Compañía Azucarera Los Balcanes insistió en las medidas solicitadas y las calificó como “temas sensibles”, entre ellos la libre disponibilidad de saldos a favor y la alícuota cero para Salud Pública.
“Hemos pedido también de que haya algún tipo de flexibilidad en las deudas que tienen (las empresas) con el Estado. Que haya algún tipo de forma de pago inmediato”.
El presidente de la Cámara hizo referencia al encuentro de hoy en el edificio legislativo. “Se abre el debate (por la emergencia). Esta reunión fue la continuidad de un encuentro previo realizado en la Casa de Gobierno, en el que participó también el gobernador Osvaldo Jaldo, para presentar la problemática que se está agudizando y agravando por un contexto nacional”, explicó Acevedo.
En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar en una respuesta conjunta frente a la situación. “Como lo dice el gobernador, de esto salimos todos juntos y no se salva un sector, una persona o una empresa sola. Necesitamos que Tucumán se fortalezca en situaciones difíciles, como la que vivimos hoy. Tenemos que trabajar de manera conjunta y coordinada”, agregó.