La UIT solicitó la declaración de emergencia industrial en Tucumán por la crisis

También reclamó la suspensión de juicios y medidas cautelares por parte de organismos recaudadores provinciales y municipales, y la eliminación de los regímenes conocidos como “aduanas virtuales”, que “generan controles y percepciones adicionales sobre el ingreso de mercaderías y exigencias de radicación de nuestras empresas para operar con sectores tales como el minero”. “Estas prácticas incrementan los costos logísticos, afectan la libre circulación de bienes dentro del país y reducen la competitividad de la industria tucumana, por lo que su eliminación resulta clave para favorecer un mercado interno más integrado y eficiente”, argumentó.