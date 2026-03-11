La Unión Industrial de Tucumán rechazó los dichos de Milei contra los empresarios

Los dichos de Milei

En su última gira por Estados Unidos (EEUU), el mandatario libertario defendió la apertura comercial irrestricta y calificó peyorativamente a quienes critican esta política como una “apertura indiscriminada”. Con un lenguaje coloquial y punzante, afirmó que los defensores de la industria nacional están simplemente “reclamando por cazar en el zoológico”. Según su “principio de revelación”, Milei concluyó de manera tajante que “aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.