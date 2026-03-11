Secciones
Política

La Unión Industrial de Tucumán rechazó los dichos de Milei contra los empresarios

La entidad calificó de “injustas y ofensivas” las declaraciones del mandatario libertario, quien afirmó que quienes defienden la industria nacional "son unos chorros".

Hace 39 Min

La Unión Industrial de Tucumán (UIT) rechazó las recientes declaraciones de Javier Milei, quien afirmó que quienes defienden la industria nacional “son unos chorros”. 

"Los industriales argentinos, y particularmente los del Norte argentino, somos hombres y mujeres que todos los días apostamos al trabajo, a la inversión y al desarrollo productivo del país", indicó la entidad mediante un comunicado.

Y continuó: "Resulta injusto y profundamente ofensivo que se ataque de manera generalizada a quienes sostenemos la producción, generamos empleo formal y mantenemos en pie a miles de familias argentinas. Las industrias no son enemigas del país: son parte esencial de su crecimiento, del arraigo en las provincias y del progreso de nuestras comunidades".

Además, señaló: "Nos preguntamos con preocupación por qué semejante agresión hacia un sector que invierte, produce y genera oportunidades. La industria argentina no roba: trabaja, invierte y crea valor. Defender la producción nacional no es un delito; es defender el futuro de la Argentina".

Los dichos de Milei

En su última gira por Estados Unidos (EEUU), el mandatario libertario defendió la apertura comercial irrestricta y calificó peyorativamente a quienes critican esta política como una “apertura indiscriminada”. Con un lenguaje coloquial y punzante, afirmó que los defensores de la industria nacional están simplemente “reclamando por cazar en el zoológico”. Según su “principio de revelación”, Milei concluyó de manera tajante que “aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.

Temas TucumánGobierno nacionalUnión Industrial de TucumánJavier Milei
