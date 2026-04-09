El electrodoméstico que puede arruinar tu WiFi en casa y por qué afecta la señal

Resumen para apurados
- El lavarropas afecta la conexión WiFi en los hogares debido a su estructura metálica y motor, causando lentitud e interferencias en la señal de internet de forma imprevista.
- El lavarropas bloquea ondas electromagnéticas mediante su tambor metálico, motor y el agua en su interior, superando incluso al microondas en el nivel de interferencia doméstica.
- Expertos recomiendan reubicar routers lejos de grandes electrodomésticos para asegurar la estabilidad de la red y evitar zonas muertas de conectividad en el hogar moderno.
La conexión a internet puede volverse inestable sin una causa aparente, incluso en hogares donde el servicio funciona correctamente. Cortes, lentitud o fallas intermitentes suelen atribuirse al proveedor, pero en muchos casos el problema está dentro de la propia casa y pasa completamente desapercibido.
Un electrodoméstico de uso cotidiano podría ser el responsable de interferir en la señal de Wi Fi y afectar su rendimiento. Su cercanía al router, su frecuencia de funcionamiento y hasta el momento del día en que se utiliza pueden marcar la diferencia entre una conexión fluida y una frustrante experiencia online.
Aunque suele pensarse que el microondas es el principal causante de estas fallas, en realidad el lavarropas puede tener un impacto mayor en el rendimiento del WiFi. Su estructura metálica, su funcionamiento y hasta la presencia de agua en su interior lo convierten en un factor clave que puede debilitar la conexión sin que el usuario lo advierta.
Cuál es el electrodoméstico que interfiere en la señal de Wi Fi y la vuelve más lenta
El funcionamiento del WiFi se basa en ondas electromagnéticas que transportan datos entre el router y los dispositivos. Estas ondas, invisibles pero reales, pueden verse alteradas cuando encuentran obstáculos en su camino, lo que reduce la calidad de la conexión.
En el caso del lavarropas, su composición metálica cumple un rol central. El tambor y la carcasa actúan como superficies que reflejan o bloquean las ondas, generando zonas donde la señal pierde intensidad. Este efecto es similar al de una barrera que impide que las ondas se propaguen correctamente dentro del hogar.
A esto se suma el motor del electrodoméstico, que durante su funcionamiento genera interferencias electromagnéticas. Este “ruido” se superpone con la frecuencia del WiFi, provocando cortes, inestabilidad y una menor velocidad en los dispositivos cercanos.
Otro factor determinante es el agua. Las ondas del WiFi son absorbidas con facilidad por la humedad, por lo que cuando el lavarropas está en uso —con ropa mojada en su interior— la señal puede debilitarse aún más, especialmente en determinadas frecuencias.
Para evitar estos inconvenientes, se recomienda ubicar el lavarropas lejos del router y de los espacios donde se utilizan dispositivos conectados. También es importante que no quede en línea directa entre el equipo que emite la señal y las áreas clave del hogar, ya que su presencia puede bloquear o desviar la conexión sin que se note a simple vista.