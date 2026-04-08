Cano embistió contra Jaldo: "No puede hablar de reelección cuando Tucumán vive una tragedia”

El legislador José Cano (bloque Radicalismo Federal) arremetió contra el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien declaró esta mañana que está habilitado por la Constitución para buscar la reelección en 2027, pero que aún no decidió si se presentará. “Al gobernador Jaldo se le mojó la brújula. La provincia aún sufre por la trágica muerte de tres tucumanos, hay poblaciones que perdieron todo por las inundaciones y la crisis económica golpea a todos, pero él parece ocupado en aclarar si puede o no ser candidato en las elecciones del año que viene. Lamentable confesión de quien es responsable de un Tucumán que duele”, dijo el ex diputado.