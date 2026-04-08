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DECLARACIÓN

Cano embistió contra Jaldo: "No puede hablar de reelección cuando Tucumán vive una tragedia”

"La provincia aún sufre por la trágica muerte de tres tucumanos, pero él parece ocupado en aclarar si puede o no ser candidato; se le mojó la brújula", cuestionó el legislador.

EMBATE. Cano cargó contra Jaldo por hablar de elecciones en medio de la tragedia por el temporal. EMBATE. Cano cargó contra Jaldo por hablar de elecciones en medio de la tragedia por el temporal.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • José Cano criticó al gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán por hablar de reelección mientras la provincia sufre tres muertes e inundaciones, calificando su actitud de irresponsable.
  • Jaldo declaró estar habilitado para 2027. Cano recordó que el Plan Hídrico Estratégico sigue sin ejecutarse tras décadas de gestión, priorizando gastos políticos sobre obras de fondo.
  • Este cruce evidencia una creciente polarización en Tucumán. El impacto de las catástrofes climáticas y la crisis económica marcarán la agenda política frente a las elecciones de 2027.
Resumen generado con IA

El legislador José Cano (bloque Radicalismo Federal) arremetió contra el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien declaró esta mañana que está habilitado por la Constitución para buscar la reelección en 2027, pero que aún no decidió si se presentará. “Al gobernador Jaldo se le mojó la brújula. La provincia aún sufre por la trágica muerte de tres tucumanos, hay poblaciones que perdieron todo por las inundaciones y la crisis económica golpea a todos, pero él parece ocupado en aclarar si puede o no ser candidato en las elecciones del año que viene. Lamentable confesión de quien es responsable de un Tucumán que duele”, dijo el ex diputado.

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Cano reclamó al mandatario que tenga prudencia y responsabilidad. “Hay que ponerse a gobernar en serio. Llevan décadas en el poder y su mayor preocupación es seguir en el cargo. Tucumán necesita consensos, políticas a largo plazo y ejecutar planes que están diseñados pero que fueron guardados en algún cajón para priorizar otros intereses”, insistió.

El parlamentario radical recordó que el gobernador encargó el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán entre 2017 y el 2019, y señaló que si se hubieran hecho las inversiones se hubieran mitigado los daños provocados por los temporales de este año. “Es cierto que hacen falta inversiones millonarias, pero también es cierto que llevan décadas desaprovechando oportunidades y priorizando gastos para sostenerse en el poder. Tienen que hacerse cargo y actuar con la humildad de quienes suman fracasos”, concluyó Cano.

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