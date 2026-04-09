Jaldo: “no tengo créditos en el Banco Nación”

Jaldo fue consultado a su vez sobre los envíos de fondos por parte de la Nación. “No nos envió nada. Nos están llegando los fondos que por coparticipación nos corresponde”, agregó. Aclaró que el Gobierno provincial está haciendo “un esfuerzo muy grande”, con una planilla salarial de 120.000 agentes y la misión de afrontar servicios esenciales como seguridad, salud y educación, además de sostener las obras en marcha. Además, aclaró que el anuncio de que la Casa Rosada remitirá fondos a una docena de distritos constituye “un adelanto de coparticipación”. “Es decir, son recursos provinciales, que hay que devolverlos dentro del mismo año”, expresó, aunque advirtió que la herramienta “sí sirve” en términos financieros.