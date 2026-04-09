Jaldo: “no tengo créditos en el Banco Nación”

El gobernador Osvaldo Jaldo dio detalles sobre el préstamo que tomó ante el Banco Macro, y remarcó que está ligado a su “actividad agrícola ganadera”.
“Yo soy productor hace más de 35 o 40 años”, aseveró el mandatario, quien diferenció esta situación de la polémica por los créditos hipotecarios obtenidos por legisladores nacionales y funcionarios de parte del Banco Nación.
“Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia. Seguramente más de 30 años. Y soy cliente también del Santander Río. Es decir, he trabajado siempre con bancos privados. En el Banco Nación no tengo cuenta corriente, ni caja de ahorros, ni ningún tipo de crédito, que son los que hoy están en cuestión”, explicó el titular del Poder Ejecutivo en una rueda de prensa.
Banca privada
En ese sentido, añadió que “cualquier productor o comerciante de Tucumán seguramente tiene un crédito en una institución bancaria para poder financiarse”. “Vivimos hoy con una economía muy restringida, con una baja de consumo”, profundizó. E insistió que “todas las operaciones bancarias que hago son con la banca privada, y son exclusivamente inherentes a mi actividad”. “Nada tiene que ver el Estado”, añadió el mandatario, que encabezó el acto de lanzamiento en el Salón Blanco de la segunda edición del curso de capacitación docente en inteligencia artificial.
Jaldo fue consultado a su vez sobre los envíos de fondos por parte de la Nación. “No nos envió nada. Nos están llegando los fondos que por coparticipación nos corresponde”, agregó. Aclaró que el Gobierno provincial está haciendo “un esfuerzo muy grande”, con una planilla salarial de 120.000 agentes y la misión de afrontar servicios esenciales como seguridad, salud y educación, además de sostener las obras en marcha. Además, aclaró que el anuncio de que la Casa Rosada remitirá fondos a una docena de distritos constituye “un adelanto de coparticipación”. “Es decir, son recursos provinciales, que hay que devolverlos dentro del mismo año”, expresó, aunque advirtió que la herramienta “sí sirve” en términos financieros.