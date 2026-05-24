Tuqui 10: cómo salió el sorteo este 24 de mayo

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros sorteó el Tuqui 10 este 24 de mayo en Tucumán; el pozo principal de $277 millones quedó vacante al no registrarse apostadores con diez aciertos.
- La modalidad "Seguro Sale" repartió $13 millones entre cinco ganadores de Capital y Las Talitas, mientras que se otorgaron diez premios de cartón y beneficios especiales.
- Tras quedar vacante, el pozo acumulado para el próximo sorteo del 31 de mayo ascenderá a más de $323 millones, incrementando el atractivo y la expectativa de los apostadores.
La Caja Popular de Ahorros realizó este sábado 24 de mayo el sorteo Nº180 del juego Tuqui 10 que tuvo un pozo millonario de más de $277 millones. El premio principal quedó vacante, mientras que el “Seguro Sale” repartió más de $13 millones entre apostadores de San Miguel de Tucumán y Las Talitas.
Números ganadores del Tuqui 10
Las bolillas sorteadas fueron:
01 - 02 - 06 - 08 - 11 - 12 - 16 - 19 - 20 - 22
El premio mayor, de $277.252.448, quedó vacante, ya que no hubo apostadores con los 10 aciertos.
Seguro Sale: números sorteados
En la modalidad “Seguro Sale”, los números favorecidos fueron:
01 - 05 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22
Bolilla extra: 09
El premio fue de $13.203.251,20, repartido entre apostadores de:
4 ganadores de San Miguel de Tucumán
1 ganador de Las Talitas
Ganadores del Número de Cartón
Además, se entregaron 10 premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:
102423
015893
052871
028518
029413
104407
015448
049960
011562
032735
Sorteo especial
También se realizó un sorteo especial con premios de $200.000, que se duplicaban a $400.000 si el ganador estaba presente. Los favorecidos fueron:
Gabriel Fagre
José Rojas
Manuel González
Marta Lazarte
Sergio Arriola
Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10
La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo será el 31 de mayo de 2026, correspondiente al cartón naranja. El pozo millonario acumulado asciende a $323.450.961,92, mientras que el “Seguro Sale” tendrá un premio de $14.214.927,36.