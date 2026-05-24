Tuqui 10: cómo salió el sorteo este 24 de mayo

La Caja Popular de Ahorros realizó este sábado 24 de mayo el sorteo Nº180 del juego Tuqui 10 que tuvo un pozo millonario de más de $277 millones. El premio principal quedó vacante, mientras que el “Seguro Sale” repartió más de $13 millones entre apostadores de San Miguel de Tucumán y Las Talitas.