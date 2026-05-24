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Tuqui 10: cómo salió el sorteo este 24 de mayo

Conocé todos los números ganadores.

Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán La Gaceta
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros sorteó el Tuqui 10 este 24 de mayo en Tucumán; el pozo principal de $277 millones quedó vacante al no registrarse apostadores con diez aciertos.
  • La modalidad "Seguro Sale" repartió $13 millones entre cinco ganadores de Capital y Las Talitas, mientras que se otorgaron diez premios de cartón y beneficios especiales.
  • Tras quedar vacante, el pozo acumulado para el próximo sorteo del 31 de mayo ascenderá a más de $323 millones, incrementando el atractivo y la expectativa de los apostadores.
Resumen generado con IA

La Caja Popular de Ahorros realizó este sábado 24 de mayo el sorteo Nº180 del juego Tuqui 10 que tuvo un pozo millonario de más de $277 millones. El premio principal quedó vacante, mientras que el “Seguro Sale” repartió más de $13 millones entre apostadores de San Miguel de Tucumán y Las Talitas.

Números ganadores del Tuqui 10

Las bolillas sorteadas fueron:

01 - 02 - 06 - 08 - 11 - 12 - 16 - 19 - 20 - 22

El premio mayor, de $277.252.448, quedó vacante, ya que no hubo apostadores con los 10 aciertos.

Tuqui 10: cómo salió el sorteo este 24 de mayo

Seguro Sale: números sorteados

En la modalidad “Seguro Sale”, los números favorecidos fueron:

01 - 05 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22

Bolilla extra: 09

El premio fue de $13.203.251,20, repartido entre apostadores de:

4 ganadores de San Miguel de Tucumán

1 ganador de Las Talitas

Ganadores del Número de Cartón

Además, se entregaron 10 premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:

102423

015893

052871

028518

029413

104407

015448

049960

011562

032735

Sorteo especial

También se realizó un sorteo especial con premios de $200.000, que se duplicaban a $400.000 si el ganador estaba presente. Los favorecidos fueron:

Gabriel Fagre

José Rojas

Manuel González

Marta Lazarte

Sergio Arriola

Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10

La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo será el 31 de mayo de 2026, correspondiente al cartón naranja. El pozo millonario acumulado asciende a $323.450.961,92, mientras que el “Seguro Sale” tendrá un premio de $14.214.927,36.

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