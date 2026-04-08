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¿Cuánto ganan los astronautas del Artemis II que viajaron a la Luna?

La misión de la NASA capturó la atención de millones de personas.

ASTRONAUTAS. Cuánto ganan por desempeñar uno de los trabajos más admirados del mundo ASTRONAUTAS. Cuánto ganan por desempeñar uno de los trabajos más admirados del mundo
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • La NASA reveló que los astronautas de la misión Artemis II perciben salarios anuales de entre 90.000 y 152.000 dólares bajo escalas gubernamentales oficiales de EE.UU. y Canadá.
  • Pese al riesgo extremo, no reciben bonificaciones por misiones espaciales ni horas extra. Los rangos GS-13 y GS-14 determinan los ingresos según la trayectoria y experiencia previa.
  • El interés por la misión resalta que la exploración espacial se basa en la vocación científica más que en lo económico, marcando un precedente en la historia de la navegación lunar.
Resumen generado con IA

La misión Artemis II despertó un interés global por los detalles de la vida en el espacio. A bordo de la nave Orión, los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen protagonizan un viaje que busca marcar un nuevo capítulo en la exploración lunar bajo el liderazgo de la NASA.

Cuánto ganan los astronautas del Artemis II

A diferencia de lo que muchos imaginan, los astronautas no reciben pagos extraordinarios por viajar al espacio. Como empleados públicos del gobierno de Estados Unidos, sus ingresos están determinados por escalas salariales oficiales.

En promedio, un astronauta gana alrededor de 152.000 dólares anuales, aunque los rangos más comunes (GS-13 y GS-14) ubican los sueldos entre 90.000 y 140.000 dólares por año, según experiencia y trayectoria.

Sin bonificaciones por misiones espaciales

Pese al alto riesgo y la exigencia física y mental que implica una misión como Artemis II, no existen pagos adicionales por estar en el espacio.

No se contemplan horas extra ni compensaciones especiales por jornadas prolongadas. En el caso de Jeremy Hansen, integrante de la Agencia Espacial Canadiense, su salario puede variar entre 97.000 y 190.000 dólares anuales, dependiendo de su rango dentro de la institución.

Vocación más allá del dinero

Convertirse en astronauta es uno de los objetivos más competitivos del mundo. Cada año, miles de personas aplican para ingresar a la NASA, motivadas principalmente por la posibilidad de explorar el universo. Más allá del salario, el verdadero atractivo de esta profesión radica en participar en misiones que amplían los límites del conocimiento humano y dejan una huella en la historia.

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