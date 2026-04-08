¿Cuánto ganan los astronautas del Artemis II que viajaron a la Luna?

Vocación más allá del dinero

Convertirse en astronauta es uno de los objetivos más competitivos del mundo. Cada año, miles de personas aplican para ingresar a la NASA, motivadas principalmente por la posibilidad de explorar el universo. Más allá del salario, el verdadero atractivo de esta profesión radica en participar en misiones que amplían los límites del conocimiento humano y dejan una huella en la historia.