El Tercer Foro Estratégico IAEF NOA reunió ayer en San Pablo Country al arco empresarial e industrial más representativo de la región. La recepción estuvo a cargo del presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Pablo Miedziak, que, en su mensaje de bienvenida destacó que el encuentro tiene un significado particular para la entidad.
“Cuando hablamos del NOA, hablamos de una parte central de la Argentina productiva, de economías que generan valor real, que exportan, invierten y sostienen empleo. Y también hablamos de algo fundamental: una mirada verdaderamente federal del desarrollo económico”, expresó.
Recordó que, durante mucho tiempo, la discusión económica estuvo concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Pero la Argentina que crece está en todo el país. Y el NOA es un claro ejemplo”, dijo.
Según el titular del IAEF, “estos espacios son importantes porque permiten que la conversación económica esté anclada en la realidad de quienes toman decisiones todos los días”.
El ejecutivo resaltó que el Instituto cree en la necesidad de generar puentes entre el sector público y el privado; entre distintas regiones y entre la estrategia y la ejecución.
Momento bisagra
“Hoy Argentina atraviesa un momento bisagra, con mejoras significativas de variables macroeconómicas que todos conocemos, baja de inflación, pobreza y riesgo país y un mercado cambiario más ordenado. Pero todavía hay desafíos por delante, es mucho lo que hay para ordenar y cada sector y región necesita resolverlos”, fundamentó.
Miedziak expresó que la Argentina necesita del NOA para poder aportar al mundo, un mundo que tiene hoy un futuro mas incierto que el nuestro.
“Y para esto las industrias regionales son clave. No hay crecimiento sin inversión. No hay inversión sin reglas claras. No hay desarrollo sin articulación público-privada”, enumeró. Por eso, acotó que el foro busca generar una conversación honesta sobre hacia dónde va la economía argentina y el rol de cada uno.
El IAEF es una comunidad comprometida con que Argentina funcione mejor, finalizó al inaugurar el encuentro.