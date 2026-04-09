“No hay desarrollo sin articulación público-privada”

El Tercer Foro Estratégico IAEF NOA reunió ayer en San Pablo Country al arco empresarial e industrial más representativo de la región. La recepción estuvo a cargo del presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Pablo Miedziak, que, en su mensaje de bienvenida destacó que el encuentro tiene un significado particular para la entidad.